В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной

В Самаре планируют принять зоны охраны четырех-пятиэтажного дома в Промышленном районе города на улице Физкультурной, 106.

Здание построили в 1950-е годы. Авторы проекта — столичные архитекторы Кузнецов и Андросов. Был на балансе Авиационного завода имени Ворошилова. Выполнен в стиле советского неоклассицизма, есть черты сталинского неоренесанса.

Многоквартирный четырехсекционный жилой дом — с переменной этажностью. Сейчас хотят утвердить охранные зоны.

После принятия будет запрещено возводить линейные объекты, которые нарушат историко-градостроительную среду, станции сотовой связи, башни, антенны (в том числе телевизионные).

Под запретом и размещение рекламы, вывесок, взрыво- и пожароопасных объектов, отходов производства и потребления, обустройство киосков, автостоянок, складов и захоронений ядохимикатов, пишет Самара-МК.

