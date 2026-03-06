Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы

Заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Виктория Германова:



"Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни благодаря современным методам лечения.



Методы лечения:



Капли, снижающие внутриглазное давление. Как правило, являются первым выбором в лечении глаукомы в настоящее время. Современные препараты характеризуются высокой степенью безопасности и хорошей переносимостью. Предпочтительнее использовать капли без консервантов. Они лучше переносятся и вызывают меньше побочных эффектов. Следует помнить, что капли нужно закапывать каждый день, без перерывов в лечении. Нельзя самостоятельно отменять или назначать себе капли. У каждого вида капель есть свои особенности действия, показания и противопоказания к применению. Только специалист сможет грамотно подобрать подходящее лечение.



Лазерное лечение. Это хороший вариант для начала лечения некоторых видов глаукомы или для дополнительного снижения внутриглазного давления на фоне использования капель. Однако лазер может помочь не всем. Его эффект будет зависеть от особенностей строения глаза, которые врач определит на приеме.



Хирургическое лечение. Еще один вариант снижения внутриглазного давления, который чаще всего применяется, когда капли и лазерное лечение не помогают. Операция направлена на создание новых путей оттока внутриглазной жидкости для снижения внутриглазного давления. Операция не «излечивает» глаукому полностью, а также, как и другие методы, является способом борьбы с высоким внутриглазным давлением".



6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

Фото: минздрав СО