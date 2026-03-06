Я нашел ошибку
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы

140
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.

Заведующая глаукомным консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Виктория Германова:

"Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни благодаря современным методам лечения.

Методы лечения:

Капли, снижающие внутриглазное давление. Как правило, являются первым выбором в лечении глаукомы в настоящее время. Современные препараты характеризуются высокой степенью безопасности и хорошей переносимостью. Предпочтительнее использовать капли без консервантов. Они лучше переносятся и вызывают меньше побочных эффектов. Следует помнить, что капли нужно закапывать каждый день, без перерывов в лечении. Нельзя самостоятельно отменять или назначать себе капли. У каждого вида капель есть свои особенности действия, показания и противопоказания к применению. Только специалист сможет грамотно подобрать подходящее лечение.

Лазерное лечение. Это хороший вариант для начала лечения некоторых видов глаукомы или для дополнительного снижения внутриглазного давления на фоне использования капель. Однако лазер может помочь не всем. Его эффект будет зависеть от особенностей строения глаза, которые врач определит на приеме.

 Хирургическое лечение. Еще один вариант снижения внутриглазного давления, который чаще всего применяется, когда капли и лазерное лечение не помогают. Операция направлена на создание новых путей оттока внутриглазной жидкости для снижения внутриглазного давления. Операция не «излечивает» глаукому полностью, а также, как и другие методы, является способом борьбы с высоким внутриглазным давлением".

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

