Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Флорист: советы по созданию визуально дорогого букета

144
Флорист Амеранова 6 марта рассказала, что для создания визуально дорогого букета важно добавить акценты.

Для того чтобы создать визуально дорогой букет без больших затрат, достаточно добавить несколько акцентных цветов и правильно выбрать упаковку. Об этом 6 марта рассказала «Известиям» основатель цветочного салона «Роса» Алена Амеранова.

По словам специалиста, сделать букет визуально более дорогим можно с помощью добавления акцентных растений: для этих целей подходят пионы, ранункулюсы или премиальные сорта роз, особую выразительность композиции придают также необычные цветы, такие как гортензии, антуриумы или протеи.

Для увеличения визуального объема флорист рекомендует использовать недорогие сухоцветы и зелень. При этом важно уделять внимание качеству текстур и оттенков, а не просто количеству растений. Стильно смотрятся монохромные варианты, где сочетаются разные фактуры, например, бархатистые розы с эвкалиптом.

Наиболее эффектно и благородно в цветочных композициях выглядят глубокие оттенки: вишневый, белый, розовый и темно-зеленый. Гармония цветов играет ключевую роль в восприятии букета, добавила эксперт.

«Самые «дорогие» сочетания обычно получаются из спокойных и благородных оттенков без слишком резких контрастов. Очень красиво смотрятся близкие оттенки. Например, нежно-розовый, пудровый и кремовый. Такие букеты выглядят мягко, объемно и элегантно», — отметила флорист.

Помимо окраса самих бутонов, важную роль играет упаковка, которая способна преобразить даже бюджетные цветы, заключила Амеранова.

 

Фото:   freepik.com

