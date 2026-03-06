В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России выполнили сложную операцию подростку с эпифизеолизом головки бедренной кости. Без лечения болезнь могла привести к артрозу и потребовалось бы эндопротезирование тазобедренного сустава в раннем возрасте. Врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ не только вернули мальчику возможность нормально ходить, но и подарили мечту.

На операцию Егор вместе с мамой Кристиной Дегтяревой приехал из Оренбургской области.

«Болеть нога у сына начала в 2024 году, сначала были боли в колене, а потом он уже не мог нормально передвигаться, – говорит Кристина Дегтярева. - В начале 2025 года мы обратились в Клиники СамГМУ. Врача я нашла через интернет, но ни разу не пожалела, здесь очень хорошие специалисты. Уже через месяц нас вызвали сюда на плановую операцию. После этого была долгая реабилитация, было сложно, но мы это прошли».

Как пояснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков, в тазобедренном суставе есть головка бедренной кости, у детей под этой головкой располагается ростковая зона. Когда ребенок начинает расти, особенно если при этом есть гормональные нарушения и подросток имеет лишний вес, происходит большая нагрузка на головку бедренной кости и она съезжает в неправильное положение. Без лечения ребенок начинает хромать, стопа выворачивается наружу, в суставе пропадает объем движений. Это запускает артроз сустава и он начинает преждевременно изнашиваться, из-за чего может потребоваться эндопротезирование тазобедренного сустава в раннем возрасте.

Врачи детского травматолого-ортопедического отделения решили применить модифицированную операцию Данн.

«Ее особенность в том, что нужно снять головку из неправильного положения и поставить на место, — говорит Андрей Шмельков. — Операция опасная, потому что головка питается всего одной артерией. Если ее повредить, головка начинает отмирать, и тогда ребенку придется делать эндопротезирование тазобедренного сустава в раннем возрасте. На кости расположена надкостница, нам нужно было ее аккуратно снять, затем снять с неправильного положения головку, не повреждая надкостницу и сосуд. Такая операция не прощает ошибок».

Чтобы выполнять такие сложные вмешательства, врачи детского травматолого-ортопедического отделения прошли обучение в Санкт-Петербурге у одного из лучших врачей в стране, владеющих этой техникой. Затем в Клиниках СамГМУ провели несколько операций при участии врача, после чего была проведена первая самостоятельная операция подростку.

До болезни Егор восемь лет занимался вольной борьбой. Теперь такой спорт ему противопоказан, но у мальчика появилась новая мечта.

«После девятого класса я буду поступать в медицинский колледж и в дальнейшем хочу стать травматологом-ортопедом, – говорит Егор. - Пока лежал в больнице, мне понравилась профессия врача, понравилось, как они работают, как лечат и делают добро людям».

Вчера состоялся заключительный этап лечения – хирурги удалили установленные на первом этапе металлоконструкции. После прохождения реабилитации подросток сможет полностью опираться на ногу.