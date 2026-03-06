В Самарской области на семейной ферме вырастили около 60 тысяч тюльпанов к 8 марта

Около 60 тысяч тюльпанов вырастили фермеры Артур и Эдвард Асланян из Волжского района к Международному женскому дню. В современных теплицах расцвели тюльпаны 17 сортов, пять из которых - отечественной селекции. Это настоящий рекорд для небольшого семейного хозяйства, которое всего второй год занимается выгонкой цветов к празднику.

История семьи Асланян - яркий пример того, как смена профессии может стать делом всей жизни. Эдвард, глава семьи, большую часть жизни проработал строителем и архитектором, а сейчас он садовод с многолетним стажем.

Артур Асланян по первым двум дипломам - экономист и юрист. Сейчас в Самарском государственном аграрном университете он получает третье высшее образование по специальности «растениеводство» и уже строит амбициозные планы. «Хочу писать диплом по селекции растений, - рассказывает Артур. - Есть большой спрос на качественный местный посадочный материал, нельзя зависеть только от импорта».

Параллельно с учебой Артур прошел обучение в учреждении дополнительного образования «Самара – АРИС» по программе «Организация фермерского хозяйства». Именно там, соединив академические знания с практическим опытом отца, он смог составить детальный бизнес-план, который впоследствии принес победу в грантовом конкурсе «Агростартап».

Государственная поддержка проекта составила 3,8 миллиона рублей. Еще около миллиона фермеры добавили из собственных сбережений. На эти средства семья приобрела саженцы голубики и трактор с дополнительным оборудованием, а также создала три рабочих места.

«При благоприятном развитии событий проект окупит себя за 3 года 7 месяцев, о сиюминутной прибыли мы не думаем. Этот замысел - скорее для души, а не про коммерцию», – рассказывает Артур Асланян.

Сегодня семья фермеров развивает садовый центр «АртСад», где внедряет отечественные гибридные и селекционные растения: от комнатных растений до садовых культур и редких экземпляров, которые раньше в Самарской области было невозможно встретить. Особое внимание – тюльпанам. Второй год подряд они радуют жителей региона свежей срезкой, выращенной с любовью и заботой.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России стартовал новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». В его рамках введен единый грант для развития фермерских хозяйств, который объединил существовавшие ранее программы «Агростартап» и поддержку семейных ферм. Размер гранта составляет от 5 до 30 миллионов рублей. Основное условие для участия — наличие у фермера профессиональных знаний в области сельского хозяйства и четкого понимания направления деятельности. В проект также вошли грант «Агромотиватор» для участников СВО, грант «Агротуризм» для субъектов малого предпринимательства в АПК, а также меры поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Фото из личного архива семьи Асланян.