Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

Руководство, сотрудники самарской транспортной полиции и председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом».

В преддверии Международного женского дня руководители линейных отделов полиции поздравили своих коллег-женщин с весенним праздником. Посетили женщин-ветеранов органов внутренних дел на транспорте, а также вдов сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские поздравили их с праздником, поблагодарили ветеранов за многолетний труд и большой вклад в обеспечение правопорядка, а также воспитание молодых сотрудников и передачу им своих знаний и опыта. Женщинам подарили подарки и цветы, а также памятки с информацией о том, как не стать жертвой мошенничества.

Сотрудники отдела по работе с личным составом и председатель общественного совета при линейном управлении посетили женщину, которая в 2003 году потеряла сразу и мужа, и сына. Оба они были сотрудниками милиции, погибшими при выполнении служебных обязанностей. Полицейские регулярно посещают семью погибших. В этот праздник они пожелали женщине крепкого здоровья, весеннего настроения и всего самого доброго.

Начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в преддверии Международного женского дня в ходе утреннего совещания поздравил с праздником женщин-руководителей подразделений линейного управления.

Сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте