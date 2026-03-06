Я нашел ошибку
В Самарской области подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший билетный кассир пригородного железнодорожного сообщения».
Лучший билетный кассир пригородного сообщения Самарской области работает в «Ласточке»
В Правительстве региона обсудили развитие градостроительного потенциала Самары и формирование нового генплана областного центра.
Анализ градостроительного потенциала Самары представили на совещании в Правительстве области
МЧС России при необходимости будет привлекать волонтеров к работе в территориях со сложной паводковой ситуацией.
«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий
Занятие для юных сызранцев провела двухкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр Дарья Курбонмамадова.
В Сызрани состоялся мастер-класс по дзюдо для юных спортсменов
Флорист Амеранова 6 марта рассказала, что для создания визуально дорогого букета важно добавить акценты.
Флорист: советы по созданию визуально дорогого букета
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

250
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.

Руководство, сотрудники самарской транспортной полиции и председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом».
В преддверии Международного женского дня руководители линейных отделов полиции поздравили своих коллег-женщин с весенним праздником. Посетили женщин-ветеранов органов внутренних дел на транспорте, а также вдов сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские поздравили их с праздником, поблагодарили ветеранов за многолетний труд и большой вклад в обеспечение правопорядка, а также воспитание молодых сотрудников и передачу им своих знаний и опыта. Женщинам подарили подарки и цветы, а также памятки с информацией о том, как не стать жертвой мошенничества.
Сотрудники отдела по работе с личным составом и председатель общественного совета при линейном управлении посетили женщину, которая в 2003 году потеряла сразу и мужа, и сына. Оба они были сотрудниками милиции, погибшими при выполнении служебных обязанностей. Полицейские регулярно посещают семью погибших. В этот праздник они пожелали женщине крепкого здоровья, весеннего настроения и всего самого доброго.
Начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в преддверии Международного женского дня в ходе утреннего совещания поздравил с праздником женщин-руководителей подразделений линейного управления. 
Сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

В центре внимания
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
244
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
357
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
268
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
391
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1630
