Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта

8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч 20-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. Для комфорта болельщиков будет усилена работа общественного транспорта.

В течение дня Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25. Также компания «Самара Авто Газ» с 13:30 до 18:00 обеспечит усиленную работу на всех обслуживаемых автобусных маршрутах, проходящих в районе стадиона. Обращаем внимание болельщиков, что автобусы № 1 и № 67 в период с 13:30 до 15:30 будут заезжать на территорию стадиона.



Кроме того, к 17:30 будет для развоза зрителей после матча подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:



- на остановочный пункт «Самара Арена» подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; электротранспорт проследует по маршрутам №№ 5, 11 и 12;

- на остановку «Улица Дальняя» подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;

- на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с «Мерседес-центром») сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении «в город».



Весь дополнительный общественный транспорт будет отправляться по мере наполняемости салонов, с незначительным интервалом.



Ограничивать движение по участкам улично-дорожной сети вблизи стадиона не планируется,

однако просим горожан и гостей региональной столицы заблаговременно планировать свои поездки.