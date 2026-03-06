Я нашел ошибку
Главные новости:
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта

141
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.

8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч 20-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. Для комфорта болельщиков будет усилена работа общественного транспорта.

В течение дня Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25. Также компания «Самара Авто Газ» с 13:30 до 18:00 обеспечит усиленную работу на всех обслуживаемых автобусных маршрутах, проходящих в районе стадиона. Обращаем внимание болельщиков, что автобусы № 1 и № 67 в период с 13:30 до 15:30 будут заезжать на территорию стадиона.

Кроме того, к 17:30 будет для развоза зрителей после матча подан дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков:

- на остановочный пункт «Самара Арена» подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан; электротранспорт проследует по маршрутам №№ 5, 11 и 12;
- на остановку «Улица Дальняя» подадут два автобуса — № 1 и № 67, которые направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи;
- на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с «Мерседес-центром») сосредоточат восемь дополнительных автобусов, работающих на маршрутах №№ 1, 34, 41 и 67; перевозки будут осуществляться в направлении «в город».

Весь дополнительный общественный транспорт будет отправляться по мере наполняемости салонов, с незначительным интервалом.

Ограничивать движение по участкам улично-дорожной сети вблизи стадиона не планируется,
однако просим горожан и гостей региональной столицы заблаговременно планировать свои поездки.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
06 марта 2026, 19:00
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок –... Общество
37
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
06 марта 2026, 18:53
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы. Общество
53
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
06 марта 2026, 17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно... Здравоохранение
135
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
164
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
319
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
249
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
377
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1619
Весь список