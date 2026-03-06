В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»

В Тольятти сотрудники полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД организовали и провели детскую патриотическую игру – «Зарница».

В этом году игра, ставшая уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.

Открытие мероприятия началось с построения команд, торжественного выноса флага и исполнения гимна Российской Федерации.

После конкурса строевой подготовки ребятам предстояло пройти ряд заданий, таких как: оказание первой медицинской помощи, участие в викторине на знание истории России и многих других.

Участники достойно справились со всеми поставленными задачами.

В ходе мероприятия сотрудники кинологической службы подробно рассказали юным жителям города о деятельности полицейских, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов отметил важность подобных мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Представители Совета организовали для ребят интерактивную выставку, рассказали о деятельности клуба и раздали всем желающим свежий выпуск газеты «Патриоты Тольятти».

В завершение встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за интересное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО