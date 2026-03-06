Я нашел ошибку
Главные новости:
В день матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» для девушек и женщин, пришедших поддержать команду, клуб подготовил подарок – клубный кокошник.
Для болельщиц «Крыльев» к 8 Марта - эксклюзивный подарок
В преддверии Международного женского дня сотрудники самарской транспортной полиции вручили женщинам подарки и цветы.
Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Инцидент произошел 21 марта 2025 года. Посетитель в зале Эрмитажа сел на трон и положил ноги на подножную скамью повредив их. 
Суд взыскал почти 850 тыс. рублей с мужчины, усевшегося на трон Павла I в Эрмитаже
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»
8 марта в 15:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч.
Работу общественного транспорта в Самаре будет усилена к футбольному матчу 8 марта
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Тольятти полицейские и общественники провели детскую патриотическую игру – «Зарница»

115
В этом году игра «Зарница», ставшая в Тольятти уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.

В Тольятти сотрудники полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД организовали и провели детскую патриотическую игру – «Зарница».

В этом году игра, ставшая уже традиционной, прошла для ребят на базе детского лагеря.

Открытие мероприятия началось с построения команд, торжественного выноса флага и исполнения гимна Российской Федерации.

После конкурса строевой подготовки ребятам предстояло пройти ряд заданий, таких как: оказание первой медицинской помощи, участие в викторине на знание истории России и многих других.

Участники достойно справились со всеми поставленными задачами.

В ходе мероприятия сотрудники кинологической службы подробно рассказали юным жителям города о деятельности полицейских, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов отметил важность подобных мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Представители Совета организовали для ребят интерактивную выставку, рассказали о деятельности клуба и раздали всем желающим свежий выпуск газеты «Патриоты Тольятти».

В завершение встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за интересное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

