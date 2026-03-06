Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Международным женским днём

Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником весны!

Вы каждый день заботитесь о детях и близких, активно и продуктивно работаете, создаете в доме уют. Благодаря вам и ради вас мы движемся вперед, стараемся стать добрее, умнее, смелее.

Сейчас тысячи женщин участвуют в специальной военной операции. Медицинские работники, рискуя своей жизнью, спасают раненых, помогают гражданам на освобожденных территориях, занимаются волонтерской деятельностью, приближая нашу Победу.

Дорогие женщины, спасибо вам, что наполняете нашу жизнь смыслом, помогаете видеть простые радости и больше ценить время, проведенное с родными и близкими. Пусть эта весна принесет вам долгожданное тепло и солнце, спокойствие, уверенность и радость. Все обязательно будет хорошо, ведь мы вместе!

Игорь Комаров