На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Международным женским днём

Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Международным женским днём

Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником весны!

Вы каждый день заботитесь о детях и близких, активно и продуктивно работаете, создаете в доме уют. Благодаря вам и ради вас мы движемся вперед, стараемся стать добрее, умнее, смелее.

Сейчас тысячи женщин участвуют в специальной военной операции. Медицинские работники, рискуя своей жизнью, спасают раненых, помогают гражданам на освобожденных территориях, занимаются волонтерской деятельностью, приближая нашу Победу.

Дорогие женщины, спасибо вам, что наполняете нашу жизнь смыслом, помогаете видеть простые радости и больше ценить время, проведенное с родными и близкими. Пусть эта весна принесет вам долгожданное тепло и солнце, спокойствие, уверенность и радость. Все обязательно будет хорошо, ведь мы вместе!

Игорь Комаров

Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
