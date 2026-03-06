В России хотят разделить таксистов на профессионалов и любителей

В России готовятся изменения в законодательное регулирование таксомоторной деятельности. Новый законопроект, который сейчас обсуждается с профильными ведомствами, призван убрать знак равенства между самозанятыми водителями такси, которые подвозят пассажиров на собственных машинах в свободное время, и работниками таксопарков. В ответе на запрос "Российской газеты" Минтранс инициативу уже поддержал.

Суть преобразований состоит в том, чтобы снять с водителей, которые легально занимаются частным извозом на личных автомобилях, требования об обязательном предрейсовом медосмотре и оклейке транспортного средства в цветографическую схему такси. По мнению авторов инициативы, большинство таких осмотров проходят фиктивно, а изменение внешнего вида машины - бессмысленное финансовое бремя. "Мы убеждены, что на частных водителей с личными автомобилями, подработчиков, не нужно распространять норму о предрейсовых осмотрах. Это избыточная мера, которая только расширяет теневую сторону рынка. И статистика показывает, что аварийность у этой категории водителей крайне низкая - 223 миллиона поездок в год через цифровые платформы дали всего 0,00009% (девять стотысячных процента) аварий с пострадавшими", - сообщил "РГ" зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По словам парламентария, это социализированные граждане, и к личной машине они относятся бережно - как к члену семьи. Того же нельзя сказать о водителях, которые арендуют автомобили в таксопарках, - им незачем беречь чужой автомобиль, они торопятся, нарушают скоростной режим и работают по 10-12 часов, чтобы окупить аренду. Что касается перекраски (или оклейки) таких машин, то, по мнению авторов законопроекта, это требование должно остаться только для профессиональных таксистов.

В Минтрансе подчеркнули, что самозанятые перевозчики действительно могут быть освобождены от излишне жестких требований, которые сейчас предъявляются ко всем без исключения участникам рынка. "Минтранс России концептуально поддерживает предложение о смягчении отдельных требований закона о такси для самозанятых. Нововведения позволят вывести из "серой зоны" значительную часть перевозчиков", - сообщили "Российской газете" в транспортном ведомстве. Там также подчеркивают, что текущая редакция законопроекта "О деятельности по перевозке пассажиров, осуществляемой физическими лицами на личных автомобилях" требует дополнительного обсуждения. "Минтранс совместно с другими ведомствами и Государственной Думой продолжит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере", - добавили в пресс-службе.