В России хотят разделить таксистов на профессионалов и любителей

Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России хотят разделить таксистов на профессионалов и любителей

141
В России хотят разделить таксистов на профессионалов и любителей

В России готовятся изменения в законодательное регулирование таксомоторной деятельности. Новый законопроект, который сейчас обсуждается с профильными ведомствами, призван убрать знак равенства между самозанятыми водителями такси, которые подвозят пассажиров на собственных машинах в свободное время, и работниками таксопарков. В ответе на запрос "Российской газеты" Минтранс инициативу уже поддержал.

Суть преобразований состоит в том, чтобы снять с водителей, которые легально занимаются частным извозом на личных автомобилях, требования об обязательном предрейсовом медосмотре и оклейке транспортного средства в цветографическую схему такси. По мнению авторов инициативы, большинство таких осмотров проходят фиктивно, а изменение внешнего вида машины - бессмысленное финансовое бремя. "Мы убеждены, что на частных водителей с личными автомобилями, подработчиков, не нужно распространять норму о предрейсовых осмотрах. Это избыточная мера, которая только расширяет теневую сторону рынка. И статистика показывает, что аварийность у этой категории водителей крайне низкая - 223 миллиона поездок в год через цифровые платформы дали всего 0,00009% (девять стотысячных процента) аварий с пострадавшими", - сообщил "РГ" зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По словам парламентария, это социализированные граждане, и к личной машине они относятся бережно - как к члену семьи. Того же нельзя сказать о водителях, которые арендуют автомобили в таксопарках, - им незачем беречь чужой автомобиль, они торопятся, нарушают скоростной режим и работают по 10-12 часов, чтобы окупить аренду. Что касается перекраски (или оклейки) таких машин, то, по мнению авторов законопроекта, это требование должно остаться только для профессиональных таксистов.

В Минтрансе подчеркнули, что самозанятые перевозчики действительно могут быть освобождены от излишне жестких требований, которые сейчас предъявляются ко всем без исключения участникам рынка. "Минтранс России концептуально поддерживает предложение о смягчении отдельных требований закона о такси для самозанятых. Нововведения позволят вывести из "серой зоны" значительную часть перевозчиков", - сообщили "Российской газете" в транспортном ведомстве. Там также подчеркивают, что текущая редакция законопроекта "О деятельности по перевозке пассажиров, осуществляемой физическими лицами на личных автомобилях" требует дополнительного обсуждения. "Минтранс совместно с другими ведомствами и Государственной Думой продолжит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере", - добавили в пресс-службе.

Теги: Городской транспорт

Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
