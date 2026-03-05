Я нашел ошибку
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
Ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов

Городские власти продолжают подготовку ко второму этапу ремонта рельсов на Ново-Садовой. Об этом можно судить из заявки, опубликованной на портале госзакупок.

Представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) начали поиск перевозчика на компенсационный автобусный маршрут. Машины будут ходить по Ново-Садовой от улицы Аминева до Постникова оврага. Вот какие остановки запланированы в пути:

  • улица Аминева;
  • улица Солнечная;
  • Детская больница;
  • Завод имени Тарасова;
  • ДК «Современник»;
  • улица Гастелло;
  • Центральный парк культуры и отдыха;
  • Университет — Глазная больница;
  • Постников овраг.

Известно, что автобусы начнут ходить в 5:30 (от улицы Аминева) и 5:50 (от Постникова оврага). Последние же рейсы запланированы в 21:55 и 22:00 соответственно. Интервал движения машин — 5 минут. Однако заказчики уточнили, что возможны отклонения, но не более 10 минут.

Всего на линии будет работать 30 автобусов среднего класса. Причем кондукторов в салонах не будет. Представители ТТУ объяснили, что эти автобусы будут бесплатными.

Предполагается, что имя подрядчика станет известно в конце марта 2026 года. А к своим обязанностям он должен будет приступить уже 1 апреля. Ожидается, что автобусы будут ходить до 31 октября 2026 года. Услуги по перевозке самарцев в эти дни оценили в 212 миллионов рублей.

Мастшабный ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой местные власти планировали несколько лет. Одной из причин чиновники называли снижение скорости движения трамваев на участке от Барбошиной поляны до улицы Гастелло. Во-первых, это было связано с износом сетей, а во-вторых — с регулярными подтоплениями рельсов, особенно весной и осенью.

Работы поделиил на три этапа. Первый предполагал ремонт путей на участке от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной, второй — от Ново-Вокзальной до кольца у ТЦ «Апельсин», третий — от разворота у «Апельсина» до Гастелло. Причем чиновники рассчитывали на два варианта развития событий. В первом они могли привести в порядок пути сразу на двух участках. Во втором — ремонтировать по отрезку в год в течение трех лет, пишет 63.ру. 

