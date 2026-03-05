В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян

Польская телекомпания Telewizja Polska выпустила официальное заявление о показе Паралимпийских игр 2026 года, который пройдут в Италии.

В своем заявлении телекомпания допустила критику в адрес россиян, а именно — за допуск российских спортсменов с флагом и гимном своей страны, сообщает RT.

Польская компания заявляет, что телеканалы, входящие в группу компании и на которых будут освещаться игры, не планируют транслировать выступление российских спортсменов. Каналы просто будут прерывать трансляцию на моменте выступлений россиян. Причем та же «участь» ждет и белорусских спортсменов, заявили на польском ТВ. Вместо блока с выступлением россиян поляки планируют транслировать надпись, выражающую солидарность с Украиной.

Также польская телекомпания будет игнорировать выход российской делегации на открытии и закрытии игр, о чем сообщили в официальном заявлении. Учитывают и ситуацию, при которой российский спортсмен может занять призовое место. В этом случае трансляция на польском ТВ закончится поднятием флагов и исполнением гимнов.

Напомним, шесть российских спортсменов получили приглашения для участия в играх в этом году. Россияне выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года, пишет МК.