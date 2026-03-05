Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года

114
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.

4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года. Масштабная апробация охватила 15 учебных предметов и позволила детально отработать все этапы проведения государственной итоговой аттестации.
В ходе тренировки специалисты апробировали технологическую готовность пунктов проведения экзаменов (ППЭ): получение экзаменационных материалов по защищенным каналам связи; печать полных комплектов контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях; оперативное сканирование работ в штабе ППЭ сразу по завершении экзамена. 
В тренировке задействовали 76 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и 1256 аудиторий. Важной особенностью стало тестирование оборудования на базе ОС Linux в 15 пунктах – техника отработала штатно. Вся задействованная компьютерная база прошла проверку, подтвердила свою исправность и будет использована в основной период ЕГЭ-2026.
В апробации приняли участие более 12 тысяч одиннадцатиклассников и около 6 тысяч сотрудников, включая технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК и организаторов в аудиториях. Такая «репетиция» минимизирует риски технических и человеческих ошибок во время реального экзамена.
Обучающиеся смогли ознакомиться с оформлением бланков, содержанием КИМ и выполнить экзаменационную работу. Для школьников это стало не только проверкой знаний, но и психологическим тренингом. Ученики прошли через все обязательные процедуры: от металлодетекторов и сдачи личных вещей до работы с бланками и соблюдения регламента выхода из аудиторий. Свои результаты участники узнают не позднее 20 марта.
Несмотря на тренировочный формат, контроль за соблюдением порядка был максимально строгим. В ходе мероприятия было зафиксировано нарушение: два участника удалены за наличие мобильного телефона и шпаргалки. 
Организаторы подчеркивают: такие случаи - важный урок. В основной период подобные нарушения приведут к аннулированию результатов без права пересдачи в текущем году.
Прошедшая проверка – лишь этап подготовки. Всероссийские тренировки уже прошли 28 января и 18 февраля. Следующие тренировочные мероприятия в Самарской области запланированы на 26 марта и 14 мая. Они позволят закрепить навыки организаторов ППЭ и еще раз проверить готовность региона к основному периоду ГИА.
«Тренировочное мероприятие, прошедшее в Самарской области, показало, что регион готов обеспечить прозрачные и равные условия для каждого выпускника. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет в строгом соответствии с установленным порядком проведения ГИА», - сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

 

Фото: Рособрнадзор

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
05 марта 2026, 16:11
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи». Общество
2
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
05 марта 2026, 15:59
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.   Общество
61
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
05 марта 2026, 15:48
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт Общество
91
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
Весь список