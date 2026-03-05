Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX

113
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.

В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу. Количество пользователей, оформивших визит в поликлинику через национальный мессенджер MAX, превысило отметку в 110 тысяч человек. 
«Внедрение современных цифровых решений в систему здравоохранения — один из приоритетных проектов министерства. Жители региона активно пользуются новым сервисом, который делает медицинскую помощь более доступной и удобной», – отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. 
Важным направлением внедрения чат-бота стало развитие телемедицинских консультаций. Уже сегодня жители региона воспользовались этим видом консультаций более 21 тысячи раз. 
«Это позволило значительно сократить время ожидания приема узких специалистов, обеспечить оперативную помощь пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, успешно реализован функционал закрытия больничных листов, что упрощает административные процедуры как для пациентов, так и для работодателей, делая процесс быстрым», - подчеркнул руководитель ведомства.
Как отмечают пациенты, запись на прием через МАХ настоящая находка.
«Благодаря сервису MAX я записываюсь к терапевту за минуту с телефона, выбираю удобное время. Недавно быстро записала своего сына на прием к педиатру — он был на осмотре в тот же день. Особенно выручает, когда дело касается родителей - теперь я для них личный «медицинский менеджер». Записываю их онлайн из любого места», - рассказала жительница региона.
Напоминаем, чат-бот записи к врачу национального мессенджера MAX доступен по ссылке https://max.ru/so_registratura_bot 

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
04 марта 2026, 22:47
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко. Здравоохранение
501
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
04 марта 2026, 22:04
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского... Здравоохранение
477
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
04 марта 2026, 16:57
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением. Здравоохранение
525
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
