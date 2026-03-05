Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX

В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу. Количество пользователей, оформивших визит в поликлинику через национальный мессенджер MAX, превысило отметку в 110 тысяч человек.

«Внедрение современных цифровых решений в систему здравоохранения — один из приоритетных проектов министерства. Жители региона активно пользуются новым сервисом, который делает медицинскую помощь более доступной и удобной», – отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Важным направлением внедрения чат-бота стало развитие телемедицинских консультаций. Уже сегодня жители региона воспользовались этим видом консультаций более 21 тысячи раз.

«Это позволило значительно сократить время ожидания приема узких специалистов, обеспечить оперативную помощь пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, успешно реализован функционал закрытия больничных листов, что упрощает административные процедуры как для пациентов, так и для работодателей, делая процесс быстрым», - подчеркнул руководитель ведомства.

Как отмечают пациенты, запись на прием через МАХ настоящая находка.

«Благодаря сервису MAX я записываюсь к терапевту за минуту с телефона, выбираю удобное время. Недавно быстро записала своего сына на прием к педиатру — он был на осмотре в тот же день. Особенно выручает, когда дело касается родителей - теперь я для них личный «медицинский менеджер». Записываю их онлайн из любого места», - рассказала жительница региона.

Напоминаем, чат-бот записи к врачу национального мессенджера MAX доступен по ссылке https://max.ru/so_registratura_bot

Фото: минздрав СО