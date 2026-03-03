Стали известны сроки и подробности капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Старт намечен на второй месяц весны, но погода может внести коррективы.

В горадминистрации 450media.ru рассказали, что в 2026 году планируется капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.



Работы будут вестись на двух участках:



- от ул. Ново-Вокзальной до остановки "Завод им. Тарасова";

- от остановки "Завод им. Тарасова" до ул. Гастелло.



Предварительный срок начала работ – апрель 2026 года, если установится приемлемая погода.



- При наличии возможности завершение ремонта планируется до конца августа. На период работ движение трамваев будет перекрыто, планируется запуск компенсационных автобусных перевозок, - пояснили местные власти.



Напомним, осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой – от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Однако инфраструктура электротранспорта в городе значительно изношена и фронт дальнейших работ остается внушительным.



А еще в перспективе могут создать трамвайный поворот со Ставропольской на Ново-Вокзальную. Проект согласован, но требует больших финансовых затрат.