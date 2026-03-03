Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Стали известны сроки и подробности капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

123
Стали известны сроки и подробности капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре

Старт намечен на второй месяц весны, но погода может внести коррективы.

В горадминистрации 450media.ru рассказали, что в 2026 году планируется капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.

Работы будут вестись на двух участках:

- от ул. Ново-Вокзальной до остановки "Завод им. Тарасова";
- от остановки "Завод им. Тарасова" до ул. Гастелло.

Предварительный срок начала работ – апрель 2026 года, если установится приемлемая погода.

- При наличии возможности завершение ремонта планируется до конца августа. На период работ движение трамваев будет перекрыто, планируется запуск компенсационных автобусных перевозок, - пояснили местные власти.

Напомним, осенью 2024 года полностью завершили ремонт участка на Ново-Садовой – от Барбошиной поляны до поворота на Ново-Вокзальную. Там не только заменили рельсы и шпалы, но и обустроили дренажную систему, обновили электрооборудование. Однако инфраструктура электротранспорта в городе значительно изношена и фронт дальнейших работ остается внушительным.

А еще в перспективе могут создать трамвайный поворот со Ставропольской на Ново-Вокзальную. Проект согласован, но требует больших финансовых затрат.

2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
Весь список