Самарский бизнес-инкубатор подписал соглашение о сотрудничестве с Самарским университетом

В Самаре в рамках заседания Совета по развитию предпринимательства заключено соглашение о сотрудничестве между МКУ «Самарский бизнес-инкубатор» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева. Оно отвечает задачам национального проекта «Кадры».

Так, одним из направлений станет программа «Школа мастеров», предлагающая специалистам, в том числе рабочих профессий освоить бережливое производство и искусственный интеллект для анализа данных и составления отчетов.

Также на заседании Совета по развитию предпринимательства обсудили вопросы кадрового обеспечения и изменения в налоговое законодательство, вступающие в силу в 2026 году: новые правила администрирования налогов и предстоящие корректировки для юридических и физических лиц. Отдельно был рассмотрен вопрос развития креативной индустрии и семейного предпринимательства, а также действующие меры поддержки и перспективные направления для творческих и семейных бизнес-проектов.