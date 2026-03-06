Благодаря господдержке в Безенчукском районе расширяется питомник растений

В питомнике «Зеленая контора» активная подготовка к главному празднику весны началась еще зимой. В комфортном климате, в отапливаемых теплицах формируются яркие, нежные бутоны тюльпанов. Для питомника, расположенного в Безенчукском районе Самарской области, это уже четвертый сезон тюльпанов - начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч. Вместе с цветами зреют и планы на следующий сезон - увеличить количество посадочного материала в два раза.

«Зеленая контора» входит в состав группы компаний «Самарские овощи» и занимается выращиванием комнатных цветов, садовых многолетников, декоративно-лиственных и хвойных деревьев и кустарников в открытом и закрытом грунте.

«Питомник состоит у нас из круглогодичного тепличного комплекса площадью 1,5 гектара, маточника и контейнерной площадки. Сперва мы выращивали небольшие объемы, чтобы тепличный комплекс не простаивал после высадки овощной рассады. А сегодня – это уже отдельное направление, которые мы активно развиваем», — рассказывает директор питомника Анна Денисова.

Питомник является поставщиком растений в крупные торговые сети, ландшафтные компании, садовые центры, розничные магазины.

«От государства мы получаем ряд субсидий. Это и поддержка на мелиорацию, и льготные кредиты на сельское хозяйство, на приобретение техники отечественного производства, что важно для нас, потому что мы работаем с отечественными производителями, — отмечает Анна Денисова. — Также у нас работает большое количество молодых специалистов, которые могут развиваться профессионально, благодаря финансовой поддержке от государства».

В Самарской области ведется активная работа, направленная на поддержку местных производителей, развитие бизнеса и создание комфортного делового климата. Предприятия используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты.

«Для того, чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работает сеть центров «Мой бизнес», технопарк «Жигулевская долина», Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме «одного окна» и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов», — перечислил врио заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: скрин видео Минэкономразвития региона