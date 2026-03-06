Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах

Минстрой утвердил единый перечень сведений и форму отчёта о деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующий приказ № 728/пр подписан 20 ноября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.

Теперь УК, ТСЖ и иные организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны ежегодно предоставлять собственникам унифицированный отчёт. Документ должен раскрывать финансовые и хозяйственные показатели работы за отчётный период. Ознакомиться с ним можно будет в государственной информационной системе ЖКХ, региональных системах, на официальном сайте компании или в общедоступных каналах связи с жильцами.

В новой форме отчёта появятся следующие данные:

перечень и стоимость фактически выполненных работ по содержанию общедомового имущества, а также их объёмы в натуральных показателях; информация о проведённом текущем ремонте — наименование работ, их стоимость, объём и основания для проведения; остаток средств на финансирование текущего ремонта на начало и конец года, а также общий объём поступивших от жителей платежей по этой статье; размер платы за услуги управления домом (без детализации перечня самих услуг); сведения о претензионной и исковой работе с должниками: число направленных уведомлений, поданных заявлений в суд и суммы, взысканные в принудительном порядке; данные о начислениях собственникам и нанимателям помещений, включая платежи за дополнительные услуги, утверждённые на общем собрании, и фактическое поступление средств.

Разработчики документа рассчитывают, что единая форма позволит собственникам более эффективно контролировать расходование средств и качество выполняемых работ. Первые отчёты по новой форме управляющим организациям предстоит подготовить по итогам 2026 года — они появятся в открытом доступе в первом квартале 2027 года, пишет ГТРК-Самара.