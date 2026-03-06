Сергей Безруков назначен худруком МХАТ имени Горького

Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького, стало известно в пятницу, 6 марта. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Любимова напомнила, что Безруков является худруком Московского Губернского театра с 2014 года, является заслуженным артистом России и ведет актерскую мастерскую во ВГИКе, пишет МК.

- Заслуженный артист России, с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой, - говорится в сообщении Любимовой в телеграм-канале.