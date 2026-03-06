Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником

В актовом зале Главного управления МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание, приуроченное к Международному женскому дню.

Женщин, работающих в чрезвычайном ведомстве, поздравили их коллеги-мужчины.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин обратился к женщинам с теплыми словами:

"Дорогие женщины!

С наступающим 8 Марта вас поздравляют все мужчины Главного управления и я лично.

Желаем вам здоровья, счастья, любви и множества улыбок. Ваша поддержка и помощь крайне важны для нас.

Благодарим вас! С праздником!"

В ходе мероприятия нескольким сотрудницам были присвоены новые звания, вручены грамоты, благодарности и ведомственные награды.

Международный женский день, когда-то ставший символом борьбы за права женщин, сегодня превратился в день признательности, уважения и восхищения их красотой и женственностью.

Праздник завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО