Команда ГУ МЧС СО заняла 1 место на областном чемпионате по гиревому спорту

Команда областного управления МЧС России заняла 1 место на региональном чемпионате по гиревому спорту.

В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.

Состязания собрали 21 команду, каждая из которых состояла из пяти спортсменов, готовых продемонстрировать свою силу и выносливость.

Участники соревновались в различных весовых категориях, от 63 до 95 килограммов, выполняя классические упражнения: толчок двух гирь и рывок одной гири. В руках спортсменов были гири весом 24 и 32 килограмма, что требовало от них высокой концентрации и отличной физической подготовки.

По итогам напряженной борьбы, команда Главного управления МЧС России по Самарской области заняла первое место в своей группеВторое место завоевала команда регионального управления Росгвардии, атретье почетное место досталось сборной ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО