Команда ГУ МЧС СО заняла 1 место на областном чемпионате по гиревому спорту

Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.

Команда областного управления МЧС России заняла 1 место на региональном чемпионате по гиревому спорту.

В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.

Состязания собрали 21 команду, каждая из которых состояла из пяти спортсменов, готовых продемонстрировать свою силу и выносливость.

Участники соревновались в различных весовых категориях, от 63 до 95 килограммов, выполняя классические упражнения: толчок двух гирь и рывок одной гири. В руках спортсменов были гири весом 24 и 32 килограмма, что требовало от них высокой концентрации и отличной физической подготовки.

По итогам напряженной борьбы, команда Главного управления МЧС России по Самарской области заняла первое место в своей группеВторое место завоевала команда регионального управления Росгвардии, атретье почетное место досталось сборной ГУ МВД России по Самарской области.

 

