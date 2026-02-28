Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары.

Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток 2014 года рождения, который несколько часов назад ушел из дома, расположенного в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

На розыск несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав городского Управления.

Информация направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 163 см, плотного телосложения, волосы короткие светлого цвета.

Одет: шапка, кроссовки и куртка черного цвета, штаны синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112. Также информацию о разыскиваемом можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.