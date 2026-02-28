Я нашел ошибку
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары

11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары.

Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток 2014 года рождения, который несколько часов назад ушел из дома, расположенного в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.

На розыск несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав городского Управления. 

Информация направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 163 см, плотного телосложения, волосы короткие светлого цвета.

Одет: шапка, кроссовки и куртка черного цвета,  штаны синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112. Также информацию о разыскиваемом можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

