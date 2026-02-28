Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
Всю ночь до утра в регионе будет ветренно
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.
Команда ГУ МЧС СО заняла 1 место на областном чемпионате по гиревому спорту
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
Самарские туристы попали под ракетный удар ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всю ночь до утра в регионе будет ветренно

99
Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час, с сохранением ночью и утром 01.03.2026 местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

 

 

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 1 марта в Самаре ночью -4, -6°С, днем +1, -1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.
28 февраля 2026, 15:36
1 марта в регионе мокрый снег,  местами метель, гололед, до -4°С
Температура воздуха 1 марта в Самаре ночью -4, -6°С, днем +1, -1°С. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. Экология
261
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
27 февраля 2026, 16:58
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С. Экология
528
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
26 февраля 2026, 16:28
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С. Экология
465
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
101
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
468
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1708
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
837
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5532
Весь список