Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
152
Для сдерживания цен на такси в нашей стране нужно расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Агрегаторы повышают стоимость поездок при каждом удобном случае, поэтому даже при динамическом ценообразовании необходимо ввести верхнюю границу.

Об этом в беседе с интернет-изданием News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, поездки на такси в России не должны превращаться в роскошь, но на данный момент тарифного потолка у соответствующих сервисов не существует. В результате при заказе машин с шашечками население вынуждено переплачивать в часы пик, снегопад, жару, дождь и праздничные дни.

Согласно инициативе парламентария и представителей его фракции, возможности ФАС нужно расширить таким образом, чтобы при любом резком ценовом скачке ведомство могло возвращать прайс-листы к адекватным значениям. И только потом начинать разбирательство, касающееся причин повышения стоимости на пассажирские перевозки, пишет АвтоВзгляд. 

Новости по теме
В Самарской области 28 февраля и 1 марта "Ласточки" заменят другими электричками
26 февраля 2026, 13:59
В Самарской области 28 февраля и 1 марта "Ласточки" заменят другими электричками
Подробности рассказали в региональной пригородной пассажирской компании. "Ласточки" заменят на простой подвижный состав ЭД4М из-за производственной... Транспорт
1125
современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев
25 февраля 2026, 14:02
Современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев
Вагоны моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных... Транспорт
736
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026, 12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
На линии новые трамваи из последней поставки планируется вывести в начале марта. С прошлого года новый транспорт распределяют на пятнадцать маршрутов. Транспорт
581
В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
443
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1698
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
830
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5513
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3989
Весь список