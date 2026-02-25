современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев

Компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) — российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта — подводит итоги года эксплуатации трамваев на маршрутах Самары. За это время трамваи моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» перевезли более 6 млн пассажиров, преодолев 1,5 млн км пути. Результаты подтвердили ключевые преимущества вагонов: повышенный комфорт, энергоэффективность и полная доступность для маломобильных граждан.

Параллельно с успешной эксплуатацией трамваев продолжается выполнение контракта на поставку в регион новых вагонов от ПК ТС. В феврале 2026 года в город поступило 11 вагонов, а в марте и апреле запланирована передача еще 20 единиц подвижного состава. Это наглядное подтверждение реализации масштабной программы обновления городского электротранспорта, которая осуществляется при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с АО «СберЛизинг». Стратегическая программа, направленная на развитие комфортной городской среды и экологичного транспорта, уже обеспечила успешную работу современных вагонов на ключевых маршрутах Самары.

Особое внимание было уделено самому протяженному и востребованному трамвайному маршруту №22. Подготовка вагонов к работе на маршруте в 18 км проходила при личном участии главы городского округа Самара Ивана Носкова, который провел обкатку и запуск новых трамваев «Витязь-М» в январе 2025 года.

«Сегодня исполняется ровно 111 лет со дня запуска в Самаре трамвайного движения. И сегодня трамвай – это не только важная часть транспортной системы нашего города, но и одна из его визитных карточек. Новые «Львята» и «Витязи» продолжают эту традицию, с прошлого года они перевезли более 6 млн пассажиров. В этом году облегчим им путь – отремонтируем более 5 км - выполним капремонт на улице Ново-Садовой и дополнительно обновим пути ещё на 15 перекрестках с автодорогами. Работы подрядчик Трамвайно-троллейбусного управления начнет, как только позволят погодные условия», — отметил глава города Самары Иван Носков.

В феврале 2025 года состоялась торжественная передача вагонов городу, в ходе которой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично оценил их комфорт и технологичность. Это знаковое событие положило начало плановым поставкам подвижного состава для Самары в течение года.

В 2025 году в Самару поставлено 43 вагона от ПК ТС: 40 односекционных трамваев «Львенок» и 3 трёхсекционных трамвая «Витязь». До конца марта 2026 года в регион будет поставлен еще 31 трамвай (11 из которых уже прибыли в город), что позволит значительно повысить качество транспортных услуг для жителей города.

«Год работы в Самаре — это важный рубеж, который позволяет нам оценить, насколько успешно наши трамваи интегрируются в жизнь города. Положительные отзывы пассажиров и водителей, а также бесперебойная эксплуатация вагонов в условиях города подтверждают, что мы вместе с регионом движемся в правильном направлении. Мы благодарим руководство области и города за плодотворное сотрудничество, планомерно выполняем свои обязательства по поставкам и готовы продолжать совместную работу для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Самарской области», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Вагоны моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных пассажиров. Салон трамваев оснащен панорамными окнами и эргономичными сиденьями, широкие двери ускоряют пассажирообмен, а подогреваемые зоны на входах предотвращают образование наледи. Интерьер изготовлен из алюминиевых сплавов и сочетает в себе долговечность, пожаробезопасность и эстетическую привлекательность.

Также салоны оборудованы USB-разъемами для зарядки устройств, системой климат-контроля и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру.

Безопасность и контроль дорожного движения обеспечиваются комплексной системой видеонаблюдения. Камеры наружного видеонаблюдения обеспечивают круговой контроль водителем на дороге, салон также находится под постоянным видеомониторингом. Для максимального удобства вождения наиболее часто используемые кнопки управления вынесены на подлокотники кресла.

«Как водитель с девятилетним стажем работы, я высоко оцениваю новые трамваи. Они комфортны для пассажиров в любой сезон, а для нас, машинистов, продумано всё: от эргономичной кабины и понятного управления до панорамного обзора, который значительно повышает безопасность. Плавность хода — это отдельный уровень качества», — отметил водитель трамвая маршрута № 22 Дмитрий Данченко.

Все вагоны собираются на заводах «ПК ТС» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузова проходит на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области. Все трамваи ПК ТС входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Также на территории трамвайного депо в Самаре работает Центр технического сопровождения трамваев «ПК ТС», который обеспечивает гарантийное сопровождение новых вагонов.