современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев

159
современные трамваи «ПК Транспортные системы» перевезли 6 млн самарцев

Компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) — российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта — подводит итоги года эксплуатации трамваев на маршрутах Самары. За это время трамваи моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» перевезли более 6 млн пассажиров, преодолев 1,5 млн км пути. Результаты подтвердили ключевые преимущества вагонов: повышенный комфорт, энергоэффективность и полная доступность для маломобильных граждан.

Параллельно с успешной эксплуатацией трамваев продолжается выполнение контракта на поставку в регион новых вагонов от ПК ТС. В феврале 2026 года в город поступило 11 вагонов, а в марте и апреле запланирована передача еще 20 единиц подвижного состава. Это наглядное подтверждение реализации масштабной программы обновления городского электротранспорта, которая осуществляется при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с АО «СберЛизинг». Стратегическая программа, направленная на развитие комфортной городской среды и экологичного транспорта, уже обеспечила успешную работу современных вагонов на ключевых маршрутах Самары.

Особое внимание было уделено самому протяженному и востребованному трамвайному маршруту №22. Подготовка вагонов к работе на маршруте в 18 км проходила при личном участии главы городского округа Самара Ивана Носкова, который провел обкатку и запуск новых трамваев «Витязь-М» в январе 2025 года.

«Сегодня исполняется ровно 111 лет со дня запуска в Самаре трамвайного движения. И сегодня трамвай – это не только важная часть транспортной системы нашего города, но и одна из его визитных карточек. Новые «Львята» и «Витязи» продолжают эту традицию, с прошлого года они перевезли более 6 млн пассажиров. В этом году облегчим им путь – отремонтируем более 5 км - выполним капремонт на улице Ново-Садовой и дополнительно обновим пути ещё на 15 перекрестках с автодорогами. Работы подрядчик Трамвайно-троллейбусного управления начнет, как только позволят погодные условия», отметил глава города Самары Иван Носков.

В феврале 2025 года состоялась торжественная передача вагонов городу, в ходе которой губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично оценил их комфорт и технологичность. Это знаковое событие положило начало плановым поставкам подвижного состава для Самары в течение года.

В 2025 году в Самару поставлено 43 вагона от ПК ТС: 40 односекционных трамваев «Львенок» и 3 трёхсекционных трамвая «Витязь». До конца марта 2026 года в регион будет поставлен еще 31 трамвай (11 из которых уже прибыли в город), что позволит значительно повысить качество транспортных услуг для жителей города.

«Год работы в Самаре — это важный рубеж, который позволяет нам оценить, насколько успешно наши трамваи интегрируются в жизнь города. Положительные отзывы пассажиров и водителей, а также бесперебойная эксплуатация вагонов в условиях города подтверждают, что мы вместе с регионом движемся в правильном направлении. Мы благодарим руководство области и города за плодотворное сотрудничество, планомерно выполняем свои обязательства по поставкам и готовы продолжать совместную работу для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Самарской области», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Вагоны моделей 71-911ЕМ «Львенок» и 71-931М «Витязь-М» отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных пассажиров. Салон трамваев оснащен панорамными окнами и эргономичными сиденьями, широкие двери ускоряют пассажирообмен, а подогреваемые зоны на входах предотвращают образование наледи. Интерьер изготовлен из алюминиевых сплавов и сочетает в себе долговечность, пожаробезопасность и эстетическую привлекательность.

Также салоны оборудованы USB-разъемами для зарядки устройств, системой климат-контроля и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру.

Безопасность и контроль дорожного движения обеспечиваются комплексной системой видеонаблюдения. Камеры наружного видеонаблюдения обеспечивают круговой контроль водителем на дороге, салон также находится под постоянным видеомониторингом. Для максимального удобства вождения наиболее часто используемые кнопки управления вынесены на подлокотники кресла.

«Как водитель с девятилетним стажем работы, я высоко оцениваю новые трамваи. Они комфортны для пассажиров в любой сезон, а для нас, машинистов, продумано всё: от эргономичной кабины и понятного управления до панорамного обзора, который значительно повышает безопасность. Плавность хода — это отдельный уровень качества», — отметил водитель трамвая маршрута № 22 Дмитрий Данченко.

Все вагоны собираются на заводах «ПК ТС» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузова проходит на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области. Все трамваи ПК ТС входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Также на территории трамвайного депо в Самаре работает Центр технического сопровождения трамваев «ПК ТС», который обеспечивает гарантийное сопровождение новых вагонов.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026, 12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
На линии новые трамваи из последней поставки планируется вывести в начале марта. С прошлого года новый транспорт распределяют на пятнадцать маршрутов. Транспорт
161
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
22 февраля 2026, 11:00
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
Система работает в режиме реального времени: автобус получает данные от ближайших светофоров и выводит информацию на экран, расположенный за задним стеклом. В мире
738
Электробус из Самары в Южный город признали неудачным экспериментом
20 февраля 2026, 11:21
Электробус из Самары в Южный город признали неудачным экспериментом
Закупка электробусов предприятием не планируется. Приоритетом будут троллейбусы с запасом автономного хода. Транспорт
519
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
169
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
174
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
194
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
675
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
752
Весь список