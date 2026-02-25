Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»

98
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».

В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
15 команд дошкольников представили свои технологические проекты, которые дети создавали вместе со своими родителями и воспитателями. Чтобы попасть в команду детям важно было продемонстрировать технический потенциал, склонность к командной работе и артистизм.
Конкурс «ИКаРенок» уникален ранней профориентацией через игру и создание коллективного проекта. Интерес к инженерным специальностям, заложенный в раннем детстве, дает возможность сделать осознанный выбор востребованной профессии в будущем. «Такая ранняя профориентация очень важна для осознанного выбора профессии, - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. – Интерес к инженерному делу, заложенный в столь юном возрасте, в дальнейшем позволит последовательно развить свои навыки, поможет сделать осознанный выбор профессии в будущем и стать успешными специалистами инженерно-технического или IT-профиля. Такие специалисты, безусловно, очень нужны для Самарской области и для страны в целом».
Жюри оценивало не только техническую сложность моделей, но и качество защиты и оформление проекта, а также потенциальное взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики. 
По итогам регионального этапа команды представят Самарскую область на всероссийском этапе в Челябинске.  Абсолютным победителем признана команда «Технознайки» МАОУ ДС №200 «Волшебный башмачок» г.о. Тольятти, которая представила проект по защите Волги от вредных сине-зеленых водорослей. 
В номинации «Защита проекта»:
1 место – команда «ПечаТочки» ГБОУ СОШ №10 СП «детский сад «Колобок» г. о. Чапаевск;
2 место – команда «Чудо техники» СП «Детский сад «Чудо-Град» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный.
В нноминации «Сложность проекта»:
1 место – команда «Автожгутики» СП детский сад №10 «Планета детства» ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск;
2 место – команда «Стальные ребята» СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ № 10 город Жигулевск;
3 место – команда «Юные музееведы» АНО ДО «Планета детства «Лада» - ДС № 193 «Земляничка» г.о. Тольятти.

В нноминации «Паспорт проекта»:
1 место – команда «Фарма-Техно» ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск СП д/с №28 «Ёлочка»;
2 место – команда «Мастерята» МБОУ «Школа N 176» г.о. Самара;
3 место – «Картонные новаторы» МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка».

В нноминации «Взаимодействие с предприятием»:
1 место – команда «ТехноПласт» СП ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук «детский сад «Колосок»;
2 место – «Изобретатели будущего» МБДОУ «Детский сад № 69» г.о. Самара
3 место – «Сладкий цех» МБДОУ «Детский сад №253» г.о. Самара.

В нноминации «Оформление проекта»
1 место – «Авторобики» СП "Детский сад Планета детства" ГБОУ СОШ № 7 город Похвистнево;
2 место – «Защитники ресурсов» МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара;
3 место – «Сладкая мастерская» МБДОУ «Детский сад № 339» г.о. Самара.

Юные изобретатели из Самарской области традиционно демонстрируют высокие результаты по стране. В 2025 году 5 команд из Самарской области приняли участие во Всероссийском этапе профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» в г. Челябинск, где соревновались 50 команд из разных регионов России. Две команды Самарского региона на конкурс приехали поддержать представители предприятий: АО «АвтоВАЗ» и ГК «Вариант». Команда «Технознайки» (детский сад №200 «Волшебный башмачок» г. Тольятти) заняла 1 место в номинации «Защита проекта», Команда «КМС» (детский сад «Чудо-град» ГБОУ СОШ «Южный город» пос. Придорожный) - 2 место в номинации «Защита проекта», Команда «Самоделкин» (Школа №176 с углубленным изучением предметов г. Самара) - 1 место в номинации «Взаимодействие с предприятием». 

 

Фото: газета «Образование - Самарский регион»

Теги: Самара

24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского.
25 февраля 2026, 15:37
Медалью Александра Твардовского награждена Алла Шахматова, директор СОХМ
24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского. Культура
6
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
25 февраля 2026, 15:12
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка. Здравоохранение
69
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
25 февраля 2026, 14:48
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Общество
109
  • Читайте НИАСам в Max
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
169
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
174
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
194
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
675
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
752
