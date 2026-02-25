В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»

В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».

15 команд дошкольников представили свои технологические проекты, которые дети создавали вместе со своими родителями и воспитателями. Чтобы попасть в команду детям важно было продемонстрировать технический потенциал, склонность к командной работе и артистизм.

Конкурс «ИКаРенок» уникален ранней профориентацией через игру и создание коллективного проекта. Интерес к инженерным специальностям, заложенный в раннем детстве, дает возможность сделать осознанный выбор востребованной профессии в будущем. «Такая ранняя профориентация очень важна для осознанного выбора профессии, - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. – Интерес к инженерному делу, заложенный в столь юном возрасте, в дальнейшем позволит последовательно развить свои навыки, поможет сделать осознанный выбор профессии в будущем и стать успешными специалистами инженерно-технического или IT-профиля. Такие специалисты, безусловно, очень нужны для Самарской области и для страны в целом».

Жюри оценивало не только техническую сложность моделей, но и качество защиты и оформление проекта, а также потенциальное взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики.

По итогам регионального этапа команды представят Самарскую область на всероссийском этапе в Челябинске. Абсолютным победителем признана команда «Технознайки» МАОУ ДС №200 «Волшебный башмачок» г.о. Тольятти, которая представила проект по защите Волги от вредных сине-зеленых водорослей.

В номинации «Защита проекта»:

1 место – команда «ПечаТочки» ГБОУ СОШ №10 СП «детский сад «Колобок» г. о. Чапаевск;

2 место – команда «Чудо техники» СП «Детский сад «Чудо-Град» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный.

В нноминации «Сложность проекта»:

1 место – команда «Автожгутики» СП детский сад №10 «Планета детства» ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск;

2 место – команда «Стальные ребята» СПДС «Ягодка» ГБОУ СОШ № 10 город Жигулевск;

3 место – команда «Юные музееведы» АНО ДО «Планета детства «Лада» - ДС № 193 «Земляничка» г.о. Тольятти.

В нноминации «Паспорт проекта»:

1 место – команда «Фарма-Техно» ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск СП д/с №28 «Ёлочка»;

2 место – команда «Мастерята» МБОУ «Школа N 176» г.о. Самара;

3 место – «Картонные новаторы» МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка».

В нноминации «Взаимодействие с предприятием»:

1 место – команда «ТехноПласт» СП ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук «детский сад «Колосок»;

2 место – «Изобретатели будущего» МБДОУ «Детский сад № 69» г.о. Самара

3 место – «Сладкий цех» МБДОУ «Детский сад №253» г.о. Самара.

В нноминации «Оформление проекта»

1 место – «Авторобики» СП "Детский сад Планета детства" ГБОУ СОШ № 7 город Похвистнево;

2 место – «Защитники ресурсов» МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара;

3 место – «Сладкая мастерская» МБДОУ «Детский сад № 339» г.о. Самара.

Юные изобретатели из Самарской области традиционно демонстрируют высокие результаты по стране. В 2025 году 5 команд из Самарской области приняли участие во Всероссийском этапе профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» в г. Челябинск, где соревновались 50 команд из разных регионов России. Две команды Самарского региона на конкурс приехали поддержать представители предприятий: АО «АвтоВАЗ» и ГК «Вариант». Команда «Технознайки» (детский сад №200 «Волшебный башмачок» г. Тольятти) заняла 1 место в номинации «Защита проекта», Команда «КМС» (детский сад «Чудо-град» ГБОУ СОШ «Южный город» пос. Придорожный) - 2 место в номинации «Защита проекта», Команда «Самоделкин» (Школа №176 с углубленным изучением предметов г. Самара) - 1 место в номинации «Взаимодействие с предприятием».

Фото: газета «Образование - Самарский регион»