В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 

В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026. (6+) Участниками игр станет 41 команда из 30 регионов России и Республики Беларусь. В Самару приедут коллективы, которые не смогли пройти в полуфинал напрямую по итогам 1/4 финала, а также участники последнего сезона телевизионного проекта «КВН ДЕТИ».



В рамках 1/3 финала команды сыграют два конкурсных испытания: «Приветствие» — визитную карточку команды, где участники представят себя и свой юмор, а также «Интерактивную разминку» — импровизационный командный конкурс, состоящий из нескольких блоков заданий разного формата.



Перед играми для участников организуют образовательную программу. Редакторы помогут командам отточить структуру выступлений, а педагоги по сценическому мастерству проведут репетиции по актерскому мастерству, пластике и визуальному оформлению номеров.



Игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025–2026 проходят в рамках Всероссийского проекта «КВН.Первые» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Самарской области.



Игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025–2026 состоятся на сцене КРЦ «Звезда», начало в 18:00. Бронирование билетов на фестиваль начнется 7 марта в 15:00 на сайте kvnsamara.ru. Там же публикуется актуальная информация о событиях Движения «Самарский КВН».

Фото: пресс-служба администрации Самары