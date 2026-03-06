Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»

136
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».

9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418». Об этом сообщила Зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», Председатель Центрального совета Сторонников «Единой России» Ольга Занко в МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвящённой старту набора добровольцев на ключевые мероприятия Дня Великой Победы. 
Игра «1418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» и в этом году пройдёт уже в шестой раз. В 2022 году Игра вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. А в 2025 году уже свыше 80 тысяч человек из 60 стран мира смогли проверить свои знания о подвигах Героев. 
«2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России. Поэтому мы посвящаем игру «1418» теме нашего исторического единства. Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться, тем более игра поможет лучше подготовиться к Международной акции "Диктант Победы"», - отметила Ольга Занко. 
Игра будет состоять из двух блоков, каждый из которых включает 10 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн и направленных на увековечение памяти о Героях Советского Союза, которые, независимо от их национальной принадлежности и рода войск, внесли неоценимый вклад в защиту Родины. 
Игра объединит участников не только из России, но и из-за рубежа. Для удобства игроков из разных стран и регионов России в один день пройдут 4 трансляции для смежных федеральных округов, а также одна на английском языке. Серия Игр пройдёт 24 марта 2026 года по следующему расписанию:
07:00 МСК – трансляция на русском языке для ДФО и СФО.
09:00 МСК – трансляция на русском языке для УФО и ПФО.
11:00 МСК – трансляция на русском языке для СЗФО, ЮФО и исторических территорий РФ с параллельной трансляцией на английском языке.
13:00 МСК – трансляция на русском языке для ЦФО и СКФО. 
При создании исторической интеллектуальной Игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков. 
Принять участие в Игре может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек, включая капитана, и прошедшие предварительную регистрацию. 
По итогам каждой из пяти Игр будут определены 3 лучшие команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности ответов и общего минимального затраченного на них времени.
Зарегистрироваться на Игру и узнать подробности проведения можно на сайте игра-1418.рф. 
Организаторами Игры являются Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», федеральный партийный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память», Организационный комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «НАША ПОБЕДА» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

 

Фото:   организаторы игры

Теги: Единая Россия

Новости по теме
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.
05 марта 2026, 17:08
Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство... Политика
554
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.
05 марта 2026, 14:23
Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» возглавил Вячеслав Федорищев
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области. Политика
517
«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026
04 марта 2026, 11:18
«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026
В Самарской области 2 марта Президиум регполитсовета «Единой России» по поручению секретаря РО, губернатора Вячеслава Федорищева сформировал... Общество
452
В центре внимания
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
25
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
266
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
222
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
367
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1610
