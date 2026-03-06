Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 5 марта вывезли 5497 тонн снега
В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня

73
В преддверии Международного женского дня Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» выступил с инициативой проведения «Открытого диалога» для курсантов Самарского юридического института ФСИН России. Главными спикерами встречи стали ветераны специальной военной операции – участники и выпускники региональной программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев») Андрей Растегаев и Артур Губайдуллин.

Выбор даты мероприятия символичен. Организаторы поставили перед собой цель не только обсудить с будущими офицерами вопросы служения Отечеству, но и сделать акцент на важнейших нравственных ориентирах: семейных ценностях, уважении к женщине-матери, женщине-труженице и женщине-воину, которые своим ежедневным подвигом приближают общую Победу.

Диалог получился по-настоящему открытым и доверительным. Ветераны поделились с курсантами своим опытом, взглядами на офицерский долг и значением поддержки близких. Андрей Растегаев, опираясь на личный опыт и боевой путь, рассказал будущим офицерам о том, какой неоценимый вклад вносят женщины — как на передовой, выполняя боевые задачи наравне с мужчинами, так и в тылу, обеспечивая надежный фронт и сохраняя семейный очаг.

Особую атмосферу встрече создал Артур Губайдуллин: взяв в руки гитару, он исполнил для будущих офицеров песни, тронув сердца слушателей и напомнив о том, что за мужеством защитников всегда стоит любовь и связь с домом.

 «Для нас важно, чтобы будущие офицеры видели перед собой реальных героев, слышали их истории и могли задать волнующие вопросы. Но в канун 8 Марта мы хотим показать и другую сторону — что за каждым сильным мужчиной, защитником, стоит любовь, забота и поддержка близких. Именно об этом мы и планировали поговорить с курсантами в формате открытого и доверительного диалога. И, судя по реакции ребят, нам это удалось», — отметила Мария Сапунова, заместитель руководителя по связям с общественностью филиала фонда «Защитники Отечества».

Мероприятие стало ярким примером укрепления связи поколений и передачи традиционных ценностей будущим офицерам.

Фото: пресс служба СЮИ ФСИН

Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
36
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
344
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1588
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
735
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1599
