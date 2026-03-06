К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона

Активная подготовка к главному празднику весны на предприятии началась еще зимой.

Нежные бутоны формируются в комфортном климате отапливаемых теплиц. Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.

«Зеленая контора» входит в состав группы компаний «Самарские овощи» и занимается выращиванием комнатных цветов, садовых многолетников, декоративно-лиственных и хвойных деревьев и кустарников в открытом и закрытом грунте.

Питомник является поставщиком растений в крупные торговые сети, ландшафтные компании, садовые центры, розничные магазины.

«От государства мы получаем ряд субсидий. Это и поддержка на мелиорацию, и льготные кредиты на сельское хозяйство, на приобретение техники отечественного производства, что важно для нас, потому что мы работаем с отечественными производителями", — отмечает директор питомника Анна Денисова.

Фото: скриншот видео/Минэкономразвития Самарской области