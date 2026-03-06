Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн

Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн

191
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн

Подготовка к 8 Марта часто проходит в поиске идей подарка. Когда времени осталось мало, а удивить близких хочется, на помощь приходят нейросети. Доступ к ним сегодня можно получить прямо в мессенджерах – например, на тарифе «план б.»* от Билайна. Рассказываем, как с их помощью решить три главные предпраздничные задачи: выбрать подарок с учетом бюджета, создать персонализированное поздравление и придумать уникальный дизайн.

Экономия и практичность: ИИ ищет подарки по скидкам

Частый вопрос, с которым многие сталкиваются: что подарить, чтобы вещь пригодилась, и при этом сэкономить бюджет? В нейросетях с функцией анализа данных можно получить не только список идей, но и готовую подборку с ценами и ссылками.

Задача: найти подарок для мамы-кондитера.

Инструкция: запустите «план б.» через мобильное приложение Билайна или мини-апп в ВКонтакте или МАХ*, нажмите «Нейронки» или «Новый чат с нейро». Выберите сценарий умного веб-поиска или конкретную нейросеть с функцией анализа данных (например, GPT-5*). Введите свой запрос и через пару секунд нейронка предложит решение.

Эмоции и персонализация: сочиняем песню-сюрприз

Один из способов проявить заботу – включить в подарок отсылку к увлечениям человека. Нейросети помогают создать необычный подарок: песню, стихотворение или сценарий квеста.

Задача: придумать песню-поздравление для сестры, увлекающейся рок-музыкой.

Инструкция: в чате с нейро выберите сценарий генерации трека. Нажмите на «Создать трек». Вы можете выбрать не только стиль песни, но и конкретные слова, которые там должны звучать. Приятный музыкальный подарок без вложений будет готов в течение нескольких секунд. Пример такой песни можно послушать по ссылке.