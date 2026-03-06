Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн

Подготовка к 8 Марта часто проходит в поиске идей подарка. Когда времени осталось мало, а удивить близких хочется, на помощь приходят нейросети. Доступ к ним сегодня можно получить прямо в мессенджерах – например, на тарифе «план б.»* от Билайна. Рассказываем, как с их помощью решить три главные предпраздничные задачи: выбрать подарок с учетом бюджета, создать персонализированное поздравление и придумать уникальный дизайн.

Экономия и практичность: ИИ ищет подарки по скидкам

Частый вопрос, с которым многие сталкиваются: что подарить, чтобы вещь пригодилась, и при этом сэкономить бюджет? В нейросетях с функцией анализа данных можно получить не только список идей, но и готовую подборку с ценами и ссылками.

Задача: найти подарок для мамы-кондитера.

Инструкция: запустите «план б.» через мобильное приложение Билайна или мини-апп в ВКонтакте или МАХ*, нажмите «Нейронки» или «Новый чат с нейро». Выберите сценарий умного веб-поиска или конкретную нейросеть с функцией анализа данных (например, GPT-5*). Введите свой запрос и через пару секунд нейронка предложит решение.

Эмоции и персонализация: сочиняем песню-сюрприз

Один из способов проявить заботу – включить в подарок отсылку к увлечениям человека. Нейросети помогают создать необычный подарок: песню, стихотворение или сценарий квеста.

Задача: придумать песню-поздравление для сестры, увлекающейся рок-музыкой.