Главные новости:
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей
В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»
В Самарской области состоялось открытие цикла интерактивных лекций «Государство для молодой семьи»
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей

95
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.

К 8 марта поиск сладостей на заказ в городах-миллионниках увеличивается в три раза — такие данные зафиксированы за последние три года. Геосервис 2ГИС изучил рынок кондитерских в городах-миллионниках России, чтобы выяснить, какие десерты занимают большую долю и сколько они стоят.  

Готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%) занимают значительную часть ассортимента кондитерских в городах-миллионниках. Кроме них также высока доля мест, где можно купить меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы и бенто-торты. Найти, где купить или заказать тот или иной вид десерта, можно введя соответствующее название в поиске в 2ГИС. 

Фототорты пользуются большей популярностью на Урале и в Сибири. В Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%), Челябинске (8,6%), Новосибирске (8,2%) и в Уфе (7,7%) по занимаемой доле рынка они входят в топ-5. 

В центральной части и на юге России в топ-5, наоборот, входят турецкие сладости. Самая высокая их доля в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Санкт-Петербурге (8,1%). Причём в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ. 

Жевательный мармелад, который в целом среди городов-миллионников занимает 6% рынка, входит в топ-3 в Волгограде (18,5%) и Воронеже (7,1%). 

В Москве готовые торты занимают 23,3% рынка кондитерских, торты на заказ — 18,8%, меренговые рулеты — 9,2%, конфеты и шоколад ручной работы — 8,7%, турецкие сладости — 7%. В Санкт-Петербурге готовые торты можно купить в 28,8% кондитерских, закать торт — в 26,9%, купить шоколад ручной работы в 9,8%, турецкие сладости в 8,1%, а выбрать бенто-торт — в 6% мест.

Сколько стоит бенто-торт

Чтобы сравнить цены на сладости, 2ГИС изучил стоимость бенто-тортов (весом 300 грамм) в городах-миллионниках. Этот десерт стал популярным подарком к праздникам благодаря компактному размеру и оригинальному оформлению. Найти стоимость сладостей, которые представлены в кондитерских, можно в карточке компании в разделе «Цены». 

 

В среднем в России бенто-торт обойдется в 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты можно найти в Волгограде (1250 руб.), Ростове-на-Дону (1290 руб.) и Омске (1300 руб.). Самые дорогие — в Санкт-Петербурге (2425 руб.), Москве (2278 руб.) и Новосибирске (2246 руб.). 

