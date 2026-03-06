Сегодня проходят ежегодные областные соревнования по лыжным гонкам на призы «Чайки», которая в 2026 году отмечает 50-летие со дня основания.

В соревнованиях участвуют любители, профессионалы, ветераны спорта.Первыми стартуют самые юные участники в спритерском забеге на 50 метров, затем - раздельный старт на 3 и 5 км.



Далее в программе «Эстафета поколений», где за медали и ценные призы смогут побороться команды разных возрастных категорий.

А вечером - масс-старт «Ночная гонка». Фонари вдоль трассы выключат, и участники пойдут на дистанцию с налобными фонариками.

В рамках празднования дня рождения лыжной базы «Чайка» работают интерактивные площадки, фото-зоны, полевая кухня и дискотека.

Фото: Самарский спорт