Сегодня проходят ежегодные областные соревнования по лыжным гонкам на призы «Чайки»

Главные новости:
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Сегодня проходят ежегодные областные соревнования по лыжным гонкам на призы «Чайки»

175
В 2026 году лыжная база «Чайка»отмечает 50-летие со дня основания.

Сегодня проходят ежегодные областные соревнования по лыжным гонкам на призы «Чайки», которая в 2026 году отмечает 50-летие со дня основания.

В соревнованиях участвуют любители, профессионалы, ветераны спорта.Первыми стартуют самые юные участники в спритерском забеге на 50 метров, затем - раздельный старт на 3 и 5 км.
 
Далее в программе «Эстафета поколений», где за медали и ценные призы смогут побороться команды разных возрастных категорий.

А вечером - масс-старт «Ночная гонка». Фонари вдоль трассы выключат, и участники пойдут на дистанцию с налобными фонариками.

В рамках празднования дня рождения лыжной базы «Чайка» работают интерактивные площадки, фото-зоны, полевая кухня и дискотека.

 

Фото:  Самарский спорт 

Теги: Самара

