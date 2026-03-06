Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам

В Самарской области растет число предпринимательниц, осваивающих в том числе и традиционно «мужские» сферы бизнеса. Регион в целом следует общероссийскому тренду на увеличение доли женщин в малом и среднем предпринимательстве.

На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей, что составляет 41,3% от общего числа ИП. Это практически соответствует общероссийскому показателю в 41%.

«Женское предпринимательство – это категория бизнеса, требующая особого внимания и чуткого подхода. Наша ключевая задача – предоставлять предпринимательницам всестороннюю поддержку, создавать комфортные условия для развития их проектов», - подчеркнул врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Всего в России насчитывается почти 2 млн женщин-предпринимателей, что составляет 41% от всех ИП. За три года их стало больше примерно на 500 тысяч, сообщает Корпорация МСП по итогам исследования, проведенного к Международному женскому дню.

«Больше всего предпринимательниц, свыше 60%, на сегодняшний день ведут свою деятельность в трех сферах: торговля - почти 43%, научно-техническая деятельность - 10%, предоставление услуг - около 8%. Надо отметить, что по показателям «выживаемости» женское предпринимательство не сильно отличается от мужского. Так, если среди ИП-женщин средний возраст бизнеса составляет 5 лет и 9 месяцев, то у мужчин-ИП чуть выше - 6 лет и 4 месяца» - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес». Здесь представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, а также те, кто только планирует начать свое дело, могут получить необходимые меры государственной поддержки в формате «единого окна».

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества.

Фото: Минэкономразвития Самарской области