Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам

175
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.

В Самарской области растет число предпринимательниц, осваивающих в том числе и традиционно «мужские» сферы бизнеса. Регион в целом следует общероссийскому тренду на увеличение доли женщин в малом и среднем предпринимательстве. 
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей, что составляет 41,3% от общего числа ИП. Это практически соответствует общероссийскому показателю в 41%.
«Женское предпринимательство – это категория бизнеса, требующая особого внимания и чуткого подхода. Наша ключевая задача – предоставлять предпринимательницам всестороннюю поддержку, создавать комфортные условия для развития их проектов», - подчеркнул врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Всего в России насчитывается почти 2 млн женщин-предпринимателей, что составляет 41% от всех ИП. За три года их стало больше примерно на 500 тысяч, сообщает Корпорация МСП по итогам исследования, проведенного к Международному женскому дню.
«Больше всего предпринимательниц, свыше 60%, на сегодняшний день ведут свою деятельность в трех сферах: торговля - почти 43%, научно-техническая деятельность - 10%, предоставление услуг - около 8%. Надо отметить, что по показателям «выживаемости» женское предпринимательство не сильно отличается от мужского. Так, если среди ИП-женщин средний возраст бизнеса составляет 5 лет и 9 месяцев, то у мужчин-ИП чуть выше - 6 лет и 4 месяца» - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В Самарской области создана сеть центров «Мой бизнес». Здесь представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, а также те, кто только планирует начать свое дело, могут получить необходимые меры государственной поддержки в формате «единого окна».
Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

В центре внимания
