Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

90
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования объединили студентов колледжей и школьников старше 14 лет – участников крупнейшего в стране турнира профессиональных навыков.
В этом году в региональный этап вышли более 600 обучающихся из 190 образовательных организаций. Лучших определили в 113 компетенциях. Семь из них были представлены впервые – как отражение запросов современной экономики и обновления системы подготовки кадров. 
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В Самарской области большое внимание уделено системной поддержке молодых специалистов. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, важная задача – совершенствование механизмов трудоустройства выпускников, создание условий для плавного перехода выпускников от учебы к карьере. Важным звеном в этой цепи становятся чемпионаты профмастерства, которые помогают студентам адаптироваться на рынке труда.
 Участники чемпионата «Профессионалы» работают в условиях, максимально приближённых к реальному производству, выполняют задания отраслевого уровня, соблюдают технологические регламенты и демонстрируют практические навыки, от которых напрямую зависит результат.
«Чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Самарская область второй год подряд находится в числе лидеров по количеству участников чемпионатного движения, это гордость нашего региона. Такие состязания дают школьникам и студентам возможность попробовать себя в профессии, развить свои навыки, укрепить знания. На этом пути ребятам помогают их наставники: педагоги, мастера производственного обучения, представители предприятий-партнеров», - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. 
В течение двух недель работу конкурсантов оценивали более 610 экспертов, среди которых 97 представителей предприятий региона. Участие индустриальных партнёров усиливает практическую значимость соревнований: работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призёров на стажировки и предлагают варианты трудоустройства по итогам регионального этапа.
 «На чемпионате участники по-настоящему чувствуют себя специалистами, а не только студентами или школьниками. Здесь важно не выучить, а сделать - принять решение, справиться с задачей, уложиться во время, отвечать за результат. Такой опыт многое меняет: появляется уверенность, понимание своих сильных сторон и ощущение, что профессия — это уже не будущее, а настоящее», - отметила директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.
«Мой путь к участию в чемпионате начался в прошлом году – тогда я была волонтёром и работала в роли актёра-пациента. Увидела изнутри, как проходят испытания, оценила уровень подготовки и прониклась атмосферой профессионального состязания. Это настолько вдохновило, что я приняла решение в этом году поучаствовать как конкурсант. Хотела не просто попробовать свои силы, а достойно представить свой колледж в регионе и, если повезёт, побороться за победу на Всероссийском этапе», – поделилась студентка Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Журавлева.
12 марта состоится церемония награждения победителей. Лучшие участники представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях, а затем – в финалах, которые пройдут в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

 

Фото: ЦПО Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
06 марта 2026, 14:49
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе... ЖКХ
27
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
06 марта 2026, 14:21
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе. Общество
103
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
06 марта 2026, 14:12
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и... Новости компаний
125
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
Весь список