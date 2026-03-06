Я нашел ошибку
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Открыт прием заявок на Первую Национальную профессиональную премию «Женщины НКО»-2026

150
Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 23 номинациях.

Открыт прием заявок на Первую Национальную профессиональную премию «Женщины НКО»-2026. К участию приглашаются руководители, лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, в том числе корпоративных фондов, из всех регионов России.

Премия «Женщины НКО» — федеральная профессиональная награда для женщин, работающих в некоммерческом секторе.

Цель премии – развитие гражданской активности женщин и женского сообщества, повышение мотивации и интереса к общественной деятельности, распространение передового опыта некоммерческих организаций.
Премия создана для тех, кто управляет НКО, проектами или направлениями, принимает решения в условиях ограниченных ресурсов, несёт ответственность за команды, процессы и результаты, рассматривает работу в НКО как профессию, а не временную деятельность.
Здесь не оценивают масштаб организаций и не ищут идеальные истории успеха. В центре внимания — профессиональный опыт, управленческие решения и реальный вклад.
Премия «Женщины НКО» — уникальное профессиональное событие, объединяющее женское деловое сообщество некоммерческого сектора России. Премия призвана поддержать и вдохновить женщин НКО на новые свершения. 
Впервые Премия состоялась в 2023 году и сразу же доказала свою актуальность большим эмоциональным откликом ее участниц из 59 регионов страны (см. видеоотзывы участниц Премии-2023,2024.).

За 2 года победительницами Премии стали более 150 лидеров из 79 регионов России!

В 2026 году заявки будут приниматься в 23 номинациях, охватывающие все направления работы некоммерческих организаций: «Наследие», «Очаг культуры», «Миссия — просвещать», «Здоровье нации», «Луч надежды», «Равные возможности», «Забота и уважение», «Мягкая сила», «Точка роста», «Вера. Надежда. Любовь», «Во имя всего живого», «Пульс территории», «Генератор возможностей», «Стратег устойчивого будущего», «Корпорация добра», «Голос сектора», «Своих не бросаем», «Цифровая поддержка НКО», «Успешный старт», «Прорыв года», «Надёжность. Проверено временем», «Абсолют в добре», «Вектор. Новая эра».

Победители награждаются дипломами и памятными статуэтками, подарками от спонсоров и информационных партнеров (статьи, посты, видео, подкасты).

Заявки и конкурсные задания принимаются до 31 марта 2026 года. 

Торжественное объявление и награждение победителей состоится в июне на Всероссийском форуме женщин-лидеров НКО в Москве.

Учредители премии — АНО Клуб профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка» и Фонд содействия развитию социально-культурных инициатив «Серебряный экспресс».

Генеральный информационный партнер – медиагруппа «Комсомольская правда» и медиаплатформа «Открытые НКО».

В экспертный совет премии входят депутаты Госдумы РФ, региональных законодательных собраний, представителей Общественной палаты РФ, ресурсные центры поддержки НКО, общественные деятели, журналисты.

Прием заявок и Положение: 
https://planerka-club.ru/premia_nko

 

Фото: АНО Клуб профессионалов НКО и социального бизнеса «Планёрка»

Весь список