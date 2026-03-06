Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году

Масштабные планы

Половина жителей Самары (51%) задумываются о строительстве дома в этом году. Из них 11% уже начали строительство, 16% собираются начать, а 24% пока что находятся на стадии изучения вопроса. Примечательно, что среди опрошенных 25-34 лет дом в этом году планирует построить почти каждый второй (46%).

Из тех, кто задумал стройку в этом году, 13% только начинают разбираться в теме. Еще 28% выбирают участок, а 22% уже купили землю и сейчас продумывают проект. 23% на стадии поиска подрядчиков, 5% сейчас занимаются фундаментом или коробкой, столько же — внутренними работами и отделкой. И еще 5% почти закончили все работы и уже занимаются благоустройством.

Бюджет и материалы

В бюджет на строительство дома опрошенные в среднем закладывают 5,4 млн рублей. При этом почти половина жителей Самары (48%) хотели бы уложиться в 3 млн рублей. От 3 до 5 млн закладывают 18%, от 5 до 10 млн — 14%. Еще 15% планируют потратить от 10 до 20 млн, а 3% — еще больше.

При этом самыми крупными статьями расходов респонденты считают инженерные сети — водоснабжение, отопление канализацию и электрику (35%). Фундамент и кровлю отметили 29% и 28% соответственно. Далее идут стены и перекрытия (27%), а также внутренняя отделка (27%). Еще 24% считают, что внушительная часть бюджета уйдет на фасад, а 12% — что на благоустройство участка.

Что касается материалов, чаще всего опрошенные собираются или уже строят дома из кирпича (30%). Также в топ-3 по популярности — газобетон (18%) и деревянные материалы по типу бруса или бревен (8%). Выбор в пользу каркасного дома сделали 6%, а монолитный железобетонный дом будут строить всего 3%. Еще 16% планируют комбинировать разные материалы.

Планирование покупок

Строительные материалы респонденты в основном собираются покупать в крупных специализированных гипермаркетах (49%) или на небольших базах (32%). При этом 22% будут обращаться к сайтам объявлений и площадкам электронной коммерции, а 21% планируют покупать все напрямую у производителей.

О строительных магазинах, а также о товарах и материалах опрошенные чаще узнают из рекомендаций друзей, коллег и соседей (54%). Площадки электронной коммерции набирают популярность среди онлайн-источников — 15% респондентов обращают внимание на предложения строительных материалов на таких сервисах.