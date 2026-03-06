Я нашел ошибку
В Самаре 5 марта вывезли 5497 тонн снега
В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
79
Жители Самары активно интересуются строительством частных домов: аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы выяснили, что такой план на этот год есть у второго третьего опрошенного. В среднем на строительство дома респонденты закладывают 5,4 млн рублей и считают, что большая часть бюджета уйдет на инженерные сети. 

Масштабные планы

Половина жителей Самары (51%) задумываются о строительстве дома в этом году. Из них 11% уже начали строительство, 16% собираются начать, а 24% пока что находятся на стадии изучения вопроса. Примечательно, что среди опрошенных 25-34 лет дом в этом году планирует построить почти каждый второй (46%).

Из тех, кто задумал стройку в этом году, 13% только начинают разбираться в теме. Еще 28% выбирают участок, а 22% уже купили землю и сейчас продумывают проект. 23% на стадии поиска подрядчиков, 5% сейчас занимаются фундаментом или коробкой, столько же — внутренними работами и отделкой. И еще 5% почти закончили все работы и уже занимаются благоустройством. 

Бюджет и материалы

В бюджет на строительство дома опрошенные в среднем закладывают 5,4 млн рублей. При этом почти половина жителей Самары (48%) хотели бы уложиться в 3 млн рублей. От 3 до 5 млн закладывают 18%, от 5 до 10 млн — 14%. Еще 15% планируют потратить от 10 до 20 млн, а 3% — еще больше. 

При этом самыми крупными статьями расходов респонденты считают инженерные сети — водоснабжение, отопление канализацию и электрику (35%). Фундамент и кровлю отметили 29% и 28% соответственно. Далее идут стены и перекрытия (27%), а также внутренняя отделка (27%). Еще 24% считают, что внушительная часть бюджета уйдет на фасад, а 12% — что на благоустройство участка.

Что касается материалов, чаще всего опрошенные собираются или уже строят дома из кирпича (30%). Также в топ-3 по популярности — газобетон (18%) и деревянные материалы по типу бруса или бревен (8%). Выбор в пользу каркасного дома сделали 6%, а монолитный железобетонный дом будут строить всего 3%.  Еще 16% планируют комбинировать разные материалы.

 

Планирование покупок

Строительные материалы респонденты в основном собираются покупать в крупных специализированных гипермаркетах (49%) или на небольших базах (32%). При этом 22% будут обращаться к сайтам объявлений и площадкам электронной коммерции, а 21% планируют покупать все напрямую у производителей. 

О строительных магазинах, а также о товарах и материалах опрошенные чаще узнают из рекомендаций друзей, коллег и соседей (54%). Площадки электронной коммерции набирают популярность среди онлайн-источников — 15% респондентов обращают внимание на предложения строительных материалов на таких сервисах.

Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
36
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
344
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1588
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
735
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1599
