В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей

Совет Федерации РФ направил профильным ведомствам рекомендации рассмотреть вопрос «о разработке мер поддержки молодых перспективных кандидатов наук и аспирантов», которые планируют работать в строительной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Минстрою, Минпросвещения и Минобрнауки было предложено рассмотреть вопрос о закреплении обязательной отработки по специальности для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджете. Эти рекомендации были выработаны по итогу круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что студентов педагогических вузов напугали сообщениями об обязательных отработках. Российский лидер при этом обратил внимание на то, что в настоящее время для будущих педагогов, обучающихся на бюджете, не предусмотрена обязательная отработка.Он подчеркнул, что «такой необходимости» пока нет.

В ноябре прошлого года сообщалось, что студентам-медиками придется отрабатывать свои бюджетные места с разными сроками. Так, например, длительность отработки в сельской местности составит всего один год. Тогда как во многих случаях выпускникам отрабатывать придется два года, а срок в три года установлен только для некоторых медицинских специальностей, пишет Газета.