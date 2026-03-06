Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
В феврале текущего года на 872 км автодороги «М-5 «Урал»» в дневное время сотрудники сызранской Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль Chevrolet Lacetti, в салоне которого, помимо водителя - иностранца, находилась супружеская пара – граждане одного из соседних государств, с ребенком. В нарушение установленных требований ПДД РФ малыша перевозили на руках, без детского удерживающего устройства.

При проверке документов пассажира - мужчины, госавтоинспекторы выявили ряд нарушений миграционного законодательства.

В патрульном автомобиле водитель - правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за непривлечение его и пассажира к установленной законом ответственности.

Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, находясь в патрульном автомобиле, гражданин иностранного государства 1981 года рождения не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства на консоль возле коробки передач.

Полицейские задержали правонарушителя и его пассажиров и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После чего, материалы, собранные сотрудниками отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское», передали в СК РФ.

Так же госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного водителя постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения).

Кроме того, за нарушение требований ч.3 ст.18.9 КоАП РФ (предоставление транспортного средства иностранному гражданину, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка) водитель по решению суда привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

В отношении пассажира-мужчины полицейскими собраны и направлены в суд материалы, предусмотренные ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Судом принято решение о наложении на правонарушителя административного штрафа в размере 5 тысяч рублей и самостоятельном выдворении его вместе с семьей за пределы РФ.

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
333
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1584
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
730
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
1594
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
656
