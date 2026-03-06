Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары

Одной из тем программы «Прямой диалог» с заместителем главы города Самары Ольгой Слесаревой стало развитие городской библиотечной системы и обновление книжного фонда. Так, в 2026 году взрослые и детские библиотеки Самары пополнят почти 29 тысяч новых книг.

Для самых маленьких читателей Самары в детские библиотеки, в том числе в Библиотеку народов Поволжья, где проходил прямой эфир, поступят различные интерактивные издания: книги с дополненной реальностью, книги-трансформеры, книги с аудиосопровождением, книги с ароматными иллюстрациями, книжки-игрушки, а также тактильные книжки для развития детской моторики.

Запись прямого эфира с Ольгой Слесаревой можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке https://vk.ru/video-74315431_456244616.