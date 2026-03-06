Я нашел ошибку
В Самаре 5 марта вывезли 5497 тонн снега
В Самаре хотят утвердить границы охранной зоны дома-памятника на Физкультурной
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
В Самаре ветераны СВО провели «Открытый диалог» с будущими офицерами в преддверии Международного женского дня
Каждый второй житель Самары задумывается о строительстве дома в этом году
Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране
средняя стоимость бенто-торта в Самаре – 1 525 рублей.
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода

В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода

5 марта на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 9 человек и 1 погиб. 

Одно из ДТП произошло в 12:20 в городе Сызрань. 43-летний мужчина, управляя транспортным средством Renault, в составе с полуприцепом ROLVO, двигался по автодороге М-5 «Урал», по участку, проходящему в границах г. Сызрань, в направлении г. Самара. В пути следования, на 879 км, указанной автодороги, допустил наезд на пешехода 46-летнего, который переходил проезжую часть, слева направо, по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.
05 марта 2026, 21:20
В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина. Происшествия
В Хворостянском районе водитель в метель съехал в кювет и попал в больницу
05 марта 2026, 12:10
05 марта 2026, 12:10
В Хворостянском районе водитель в метель съехал в кювет и попал в больницу
4 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Происшествия
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
04 марта 2026, 19:55
В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир. Происшествия
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
