В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода

5 марта на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 9 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 12:20 в городе Сызрань. 43-летний мужчина, управляя транспортным средством Renault, в составе с полуприцепом ROLVO, двигался по автодороге М-5 «Урал», по участку, проходящему в границах г. Сызрань, в направлении г. Самара. В пути следования, на 879 км, указанной автодороги, допустил наезд на пешехода 46-летнего, который переходил проезжую часть, слева направо, по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Пешеход госпитализирован.