В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK

5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.
По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.
Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
104
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.

Полицейские работали на месте ДТП в Красноярском районе. 5 марта текущего года в 17:10 на 366 км а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroën, мужчина 1954 года рождения, не справился с рулевым управлением и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем SITRAK, под управлением мужчины 1977 года рождения.

На месте ДТП погиб пассажир автомобиля Citroën – женщина 1958 года рождения.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

В Хворостянском районе водитель в метель съехал в кювет и попал в больницу
05 марта 2026, 12:10
4 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Происшествия
255
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
04 марта 2026, 19:55
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир. Происшествия
604
В Камышлинском районе в больницу после ДТП попали две девушки
03 марта 2026, 13:29
40-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, не уступил дорогу и допустил столкновение с пользующимся преимущественным правом проезда... Происшествия
486
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
234
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1523
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
668
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1323
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
621
