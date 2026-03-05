В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK

Полицейские работали на месте ДТП в Красноярском районе. 5 марта текущего года в 17:10 на 366 км а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroën, мужчина 1954 года рождения, не справился с рулевым управлением и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем SITRAK, под управлением мужчины 1977 года рождения.

На месте ДТП погиб пассажир автомобиля Citroën – женщина 1958 года рождения.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО