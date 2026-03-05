Я нашел ошибку
Температура воздуха в Самаре 6 марта ночью -3, -5°С, днем 0, -2°С. Гололедица.
6 марта в регионе местами снег, метель, до -5°С
4 марта в Богатовском районе пьяный 38-летний мужчина в ходе конфликта с супругой нанес ей смертельные ножевые ранения.
В Самарской области лишил жизни жену и себя
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.
В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK
По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны России Руслана Цаликова
Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.
В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
В Самарской области лишил жизни жену и себя

139
4 марта в Богатовском районе пьяный 38-летний мужчина в ходе конфликта с супругой нанес ей смертельные ножевые ранения.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 
 
По версии следствия, 4 марта 2026 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в Богатовском районе, в ходе конфликта с супругой нанес ей удары ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого фигурант свел счеты с жизнью.
 
По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
26 ноября 2025, 20:01
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих... Закон
2030
В настоящее время она заключена под стражу.
11 ноября 2025, 20:27
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
В настоящее время она заключена под стражу. Закон
1026
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.
30 июля 2025, 17:49
Самарец более 9 лет проведет в колонии за убийство своей сожительницы
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине. Закон
924
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
249
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1535
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
681
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1372
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
626
