В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать

Следственным отделом Чапаевска предъявлено обвинение 44-летней местной жительнице в совершении по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Чапаевске, на бытовой почве поругалась со своей 74-летней матерью и нанесла ей множественные удары ножом. Когда 80-летний отец фигурантки вступился за свою супругу, обвиняемая и ему нанесла два удара ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Матери женщины своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО