Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В связи с производственной необходимостью.
15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис
В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий.
В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.22
EUR 93.93
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать

11 ноября 2025 20:27
95
В настоящее время она заключена под стражу.

Следственным отделом Чапаевска предъявлено обвинение 44-летней местной жительнице в совершении по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая, находясь в квартире по месту жительства в городе Чапаевске, на бытовой почве поругалась со своей 74-летней матерью и нанесла ей множественные удары ножом. Когда 80-летний отец фигурантки вступился за свою супругу, обвиняемая и ему нанесла два удара ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Матери женщины своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Убийство Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.
30 июля 2025, 17:49
Самарец более 9 лет проведет в колонии за убийство своей сожительницы
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине. Закон
782
12 июля 2024, 13:52
В Самаре расследовали дело об убийстве 2000 года
В тот день произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. Криминал
2686
19 сентября 2023, 14:13
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
В настоящее время проводятся следственные действия. Криминал
2318
В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
249
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
253
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
178
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
722
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
606
Весь список