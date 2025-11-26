В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение

В Шенталинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной жительницы, которая убила своего мужа.



27 августа 2025 года женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.



Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.



Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО