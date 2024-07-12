В Самаре расследовали дело об убийстве 2000 года

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Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя.

По версии следствия, в апреле 2000 года в вечернее время между обвиняемым и его знакомыми с одной стороны и группой молодых людей с другой стороны произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. После этого между мужчинами произошла обоюдная драка, в ходе которой обвиняемый имеющимся при себе ножом нанес удар в область груди мужчине 1979 года рождения. От полученного повреждения потерпевший скончался в медицинском учреждении. Кроме того, обвиняемый причинил ножевое ранение ноги брату потерпевшего, повлекшее легкий вред здоровью.

Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом, проведения дополнительных опознаний, очных ставок и других следственных действий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.