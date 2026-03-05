Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пьяный мужчина лишил жизни жену и себя

4 марта в Богатовском районе пьяный 38-летний мужчина в ходе конфликта с супругой нанес ей смертельные ножевые ранения.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 
 
По версии следствия, 4 марта 2026 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в Богатовском районе, в ходе конфликта с супругой нанес ей удары ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого фигурант свел счеты с жизнью.
 
По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Новости по теме
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
26 ноября 2025, 20:01
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих... Закон
2034
В настоящее время она заключена под стражу.
11 ноября 2025, 20:27
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
В настоящее время она заключена под стражу. Закон
1027
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.
30 июля 2025, 17:49
Самарец более 9 лет проведет в колонии за убийство своей сожительницы
На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине. Закон
927
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
333
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1584
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
730
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1594
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
656
Весь список