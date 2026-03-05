В Самарской области пьяный мужчина лишил жизни жену и себя

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



По версии следствия, 4 марта 2026 года 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в Богатовском районе, в ходе конфликта с супругой нанес ей удары ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого фигурант свел счеты с жизнью.



По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.