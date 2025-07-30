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Самарец более 9 лет проведет в колонии за убийство своей сожительницы

30 июля 2025 17:49
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На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.

Судом вынесен приговор 64-летнему самарцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в феврале 2025 года осужденный, находясь в квартире по месту жительства, распивал со своей 42-летней сожительницей спиртные напитки. На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела мужчина был заключен под стражу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Убийство Уголовное дело

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