Самарец более 9 лет проведет в колонии за убийство своей сожительницы

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Судом вынесен приговор 64-летнему самарцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Установлено, что в феврале 2025 года осужденный, находясь в квартире по месту жительства, распивал со своей 42-летней сожительницей спиртные напитки. На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.



От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела мужчина был заключен под стражу.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО