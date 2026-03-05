Я нашел ошибку
Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.
В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»

Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.

Он состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.   (16+)

Программа форума включает:
практические рекомендации от юристов и госорганов,
разбор реальных историй и эффективных стратегий защиты бизнеса,
возможность задать вопросы напрямую и завести полезные контакты.

Участники обсудят актуальные вопросы предпринимательской деятельности, изменения в законодательстве и практике его применения.

«Сегодня устойчивость бизнеса напрямую связана с уровнем его правовой защищённости, - объясняет соорганиазтор Форума, генеральный директор Единого центра интеллектуальной собственности Эльвис Джалилов. - Наша цель – объединить на одной площадке тех, кто формирует деловую среду региона, чтобы обсуждать реальные проблемы, находить системные решения и выстраивать эффективное взаимодействие бизнеса и власти».

 

Фото:  пресс-служба  технопарка «Жигулёвская долина»

Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
05 марта 2026, 17:27
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» –... Новости Тольятти
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
05 марта 2026, 17:16
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для... Транспорт
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
03 марта 2026, 22:38
Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Ак Барсом» - 5:3
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом». Спорт
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
