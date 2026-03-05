В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»

Он состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти. (16+)



Программа форума включает:

практические рекомендации от юристов и госорганов,

разбор реальных историй и эффективных стратегий защиты бизнеса,

возможность задать вопросы напрямую и завести полезные контакты.



Участники обсудят актуальные вопросы предпринимательской деятельности, изменения в законодательстве и практике его применения.



«Сегодня устойчивость бизнеса напрямую связана с уровнем его правовой защищённости, - объясняет соорганиазтор Форума, генеральный директор Единого центра интеллектуальной собственности Эльвис Джалилов. - Наша цель – объединить на одной площадке тех, кто формирует деловую среду региона, чтобы обсуждать реальные проблемы, находить системные решения и выстраивать эффективное взаимодействие бизнеса и власти».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»