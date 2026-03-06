Свадьба с Госуслугами: каждая вторая пара подаёт заявление в загс онлайн

Подать заявление в загс любого города, даже если в этот день вы сами находитесь в разных частях страны, — легко! Сервисом Госуслуг в 2025 году воспользовались свыше 400 тыс. пар — это каждая вторая пара, вступившая в брак. За всё время работы сервиса с его помощью поженились более 1,6 млн пар.

Средний возраст женихов — 34,7 лет, невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на Госуслугах — 90 лет.

Интересные факты

— самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье

самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье — женщины чаще заполняют заявление первыми

женщины чаще заполняют заявление первыми — мужчины чаще оплачивают госпошлину

Самые популярные даты свадеб

— 25 июля

25 июля — 8 августа

8 августа — 25 апреля

25 апреля — 6 июня

6 июня — 25 октября

Регионы-лидеры по числу браков

Москва Санкт-Петербург Московская область Краснодарский край Свердловская область

Выбрать загс и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном вам загсе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится.