Свадьба с Госуслугами: каждая вторая пара подаёт заявление в загс онлайн

Подать заявление в загс любого города, даже если в этот день вы сами находитесь в разных частях страны, — легко! Сервисом Госуслуг в 2025 году воспользовались свыше 400 тыс. пар — это каждая вторая пара, вступившая в брак. За всё время работы сервиса с его помощью поженились более 1,6 млн пар.
Средний возраст женихов — 34,7 лет, невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на Госуслугах — 90 лет.
Интересные факты
- — самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье
- — женщины чаще заполняют заявление первыми
- — мужчины чаще оплачивают госпошлину
Самые популярные даты свадеб
- — 25 июля
- — 8 августа
- — 25 апреля
- — 6 июня
- — 25 октября
Регионы-лидеры по числу браков
- Москва
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Краснодарский край
- Свердловская область
Выбрать загс и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном вам загсе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится.